'Нема БК - нема запалу у війська': ЗСУ потужно влупили біля Скадовська та знищили 3 склади окупантів

Удари по складах з боєприпасами є одним з основних напрямків роботи ЗСУ.
Українські захисники потужно влупили по російським окупантам у Скадовську на Херсонщині. Ще палали три ворожих склади на півдні Україні. Про це заявила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.
Вона назвала удари по складах з боєприпасами одним з основних напрямків роботи ЗСУ.
"Чотири напрямки, в які ми знову поцілили. Боєкомплект палав майже по всій окупованій території. Це один з основних напрямків нашої роботи зараз, бо нема боєкомплекту – нема внутрішнього запалу у війська, фізичного та морального",– сказала Наталя Гуменюк.
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Нагадаємо, українська авіація на Херсонщині обстріляла два опорних пункти ворога в районах Олександрівки та Благодатного. Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ вдарили по станціях радіоелектронної боротьби в районі Біляївки.
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Українські військові майстерно влупили по ворожому залізничному ешелону з понад 40 вагонів. Снаряди з HIMARS прилетіли прямо на окуповану станцію Брилівка в Херсонській області. Вагонами з Криму намагалися привезти живу силу, військову техніку та боєприпаси. Внаслідок цього загинули близько 80 окупантів, ще 200 - поранені.
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