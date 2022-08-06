Полум'я і величезний стовп диму: у Макіївці вибухнув склад РФ з боєприпасами

У Макіївці прогриміли вибухи на складах окупантів РФ / Фото УНІАН

На захоплених окупантами РФ територіях України продовжують вибухати ворожі склади з боєприпасами.

У ніч на суботу, 6 серпня, в Макіївці Донецької області прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У Мережі опублікували знімки і відео пожежі і вибухів в Макіївці. Уточнюється, що детонація відбувається на одному зі складів окупантів РФ.

При цьому видніється потужний стовп вогню, а також чорний дим від пожежі на складі російських окупантів.

Місцеві жителі діляться враженнями про те, що гуркіт від російського складу, що злетів у повітря, розбудив їх рано вранці. Пожежа і детонація боєприпасів ще триває.

Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України завдали кілька результативних ударів по позиціях і складах російських окупантів в Луганській області.

Як повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович, в результаті захисники України вразили техніку і боєкомплекти армії РФ.

"Санітарна обробка території триває", - уточнив Арестович.

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