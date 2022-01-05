Загинув на очах у 6-річної доньки: з'явилися моторошні деталі смерті чоловіка на гірці в Дніпрі

У Дніпрі під час катання на санках у парку загинув 45-річний чоловік / Інформатор

У Дніпрі під час катання на санках у парку загинув 45-річний чоловік, його 6-річна дочка з травмами потрапила до лікарні. Коли медики приїхали за викликом чоловік був у стані клінічної смерті.

Як розповів голова обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф, виклик з парку надійшов 3 січня о 20:09. До травмованого чоловіка "швидкої" дістатися було складно через обмерзлу гірку.

"На момент приїзду медиків чоловік був у стані клінічної смерті. Він вдарився об дерево спиною при спуску з гірки на пластиковій дошці разом з дочкою. Дві бригади проводили реанімаційні заходи протягом 30 хвилин, але потерпілого не вдалося врятувати. Медики констатували біологічну смерть", - повідомив голова Центру Радій Шевченко.

6-річна дівчинка під час удару отримала травму черевної порожнини. Її госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

читайте такожЗігрівав своїм тілом: 10-річний хлопчик врятував батька на ДніпропетровщиніУ міській раді додали, що в парку часто травмуються люди, які нехтують правилами техніки безпеки і з'їжджають з гірок.

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"Ми неодноразово попереджали людей. У нас є інформаційні таблички в місцях масового катання людей. Також усно попереджаємо відвідувачів про те, що тут кататися – небезпечно", – заявив директор КП "Міська інфраструктура" Дніпровської міськради Олексій Тесля.

Нагадавши, трагічний випадок стався ввечері в неділю, 2 січня. Батько з донькою спускалися з покритою льодом гірки в місцевому парку. Однак санки врізалися в електроопору. Чоловік отримав серйозні травми і помер на місці, а його малолітню дочку забрали в лікарню.

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