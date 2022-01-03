Трагічне катання на санках призвело до загибелі батька і травмування його 6-річної доньки

Чоловік з дитиною спускалися з гірки і врізалися в електроопору.
У Дніпрі під час катання на санках у парку загинув 45-річний чоловік, його 6-річна донька із травмами потрапила до лікарні.
Трагічний випадок стався ввечері у неділю, 2 січня, повідомляє "Телеканал D1" з посиланням на коментар поліції.
Батько з донькою спускалися з покритої льодом гірки у місцевому парку. Проте санки врізалися в електроопору.
Чоловік отримав серйозні травми і помер на місці, а його малолітню доньку забрали до лікарні. За її життя зараз борються медики. Стан дитини стабільний.
У поліції зазначили, що вже відкрили провадження за частиною 1 статті 115 ККУ з позначкою "нещасний випадок".
Раніше повідомлялося, що у Мелітополі Запорізької області через ожеледь серйозно травмувався підліток. Хлопець послизнувся на слизькому тротуарі і, падаючи, проткнув долоню гострим металевим парканом. Щоб вивільнити підлітка і передати його медикам, рятувальникам довелося зрізати частину паркану.
Також раніше у МОЗ розповіли, як не посковзнутися взимку та вберегтися від травм. У відомстві зазначили, що ожеледиця змушує бути уважними не тільки водіїв, а й пішоходів – адже ризик травмування, коли під ногами слизько, занадто високий.
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