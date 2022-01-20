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Поїхали у відпустку, а дружина народила під час туру Європою: родині дали рахунок на 90 тисяч євро

20 січня 2022, 23:33

Щаслива мама перебуває з дитиною в клініці у Німеччині, а ось чоловік жінки повернувся до Херсону – він досі в шоці від суми, яку їм виставили за пологи.

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Придбали тур за 700 євро, а заплатити могли на 90 тисяч - батько дитини / Скріншот ТСН

Подружжя з Херсону вирішили відправитися в екскурсійний тур Європою, про який давно мріяли. Жінка перебувала на 7 місяці вагітності, відчувала себе добре, але під час подорожі трапилися передчасні пологи. Справжнім шоком для молодої сім'ї став рахунок, який виставила їм клініка за послуги пологів. Вони змушені були заплатити до 90 тисяч євро. Назустріч їм пішла місцева влада німецького міста Амберг, яка сплатила за медичні послуги.

Про історію розповіли в сюжеті ТСН.19:30 за 20 січня. Щаслива мама наразы знаходиться в клініці Амберга. Чоловік повернувся до Херсону й досі в шоці від суми, яку змушена була б заплатити сім'я. Щоб не потрапити до такої ситуації, фахівці радять уважно вивчати документи. Помилка подружжя - подорож на 30-му тижні вагітності.

У жінки в автобусі почалися перейми

Альона Шевченко з Херсона вирушила зі своїм чоловіком у подорож Європою. Вона була на 7-му місяці вагітності, відчувала себе добре і навіть не думала про те, що можуть трапитися передчасні пологи.

Зі Львова подружжя на туристичному автобусі відправилося до Кракова, а потім у Дрезден. Новий рік вони зустріли у Парижі і поїхали до Праги.

В автобусі у жінки почалися перейми. Транспортний засіб зупинився біля заправки, на місце події прилетів вертоліт з лікарем і мобільною бригадою. Альона народила дочку.

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Щаслива мама знаходиться в клініці німецького міста Амберг, а батько дитини вже повернувся до Херсону. Чоловік досі шокований сумою, яку йому озвучили в клініці за послуги пологів його дружини.

Сім'я повинна була заплатити до 90 тисяч євро за пологи

Як розповів чоловік породіллі Роман Шевченко, їм виступили рахунок на суму до 90 тисяч євро.

"Придбали екскурсійний тур за 700 євро, а заплатити могли на 90 тисяч", - зазначив батько.

Зокрема, молода сім'я повинна була сплатити 10 тисяч євро за медичний вертоліт, 35 тисяч євро за пологи і 10 днів реанімації і по 1,5 тисячі євро на день на перебування недоношеної дитини в лікарні.

У подружжя таких грошей не було. Пологи приймала акушерка Наталія Штефанюк, яка вирішила допомогти родині. Разом з чоловіком Альони вона організувала збір коштів.читайте також15-річний підліток прийняв пологи у матері: чим закінчилася дика історія на Волині

Вона зазначила, що подорожі на таких термінах вагітності є ризиком.

"Подорожувати далеко на таких пізніх термінах вагітності - досить ризиковано", - сказала акушерка-гінекологиня клініки у Амберзі Наталія Штеф'юк.

За її словами, за допомогою зверталися до різних організацій.

"Ми зверталися у різні організації, до міста Амберг, у волонтерські організації, до благодійних організацій Німеччини", - каже Штеф'юк.

Пологи оплатила влада Амберга

Молодій родині пощастило, їм вирішила піти назустріч влада міста Амберг. Рахунки за пологи будуть сплачені з бюджету міста.

Туристам слід уважно ставитися до подорожей

У Комітеті туризму Торгово-промислової палати кажуть, що випадок сім'ї зі сплатою послуг за пологи є винятком. У Європі треба бути готовим до проблемних ситуацій.

"Наші туристи виїжджають за кордон, вони сподіваються, що або туроператор їм як-небудь підкаже, або в будь-якій ситуації допоможе грошима. Але у Європі це не діє, як і в будь-якій іншій країні", - попередив українців заступник голови уомітету туризму ТПП України Володимир Царук.

Відзначається, що другою помилкою подружжя є те, що вони не врахували, що їх туристична страховка розрахована на ризики для вагітних тільки до 28-го тижня. Причому саме ризики, а не самі пологи.

"Не просто вагітність, а ускладнення під час вагітності, планові медичні заходи або навіть пологи і т.д – вони не покриваються", - пояснив експерт зі страхування, юрист Роман Бордзиловський.

У сюжеті підкреслюється, що для того, щоб не сталося непередбачених ситуацій в подорожі, слід уважно вивчати документи і, особливо, звертати увагу на страховку.

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