"Їдь у свою Африку": на Львівщині біженка з Сомалі, яка народила дітей від українця, страждає без документів

Арафа Ширше / Visnyk.lutsk.ua

У місті Перемишляни (Львівська область) біженка з Сомалі Арафа Шире, яка народила двох дітей від українця, після розлучення змушена поневірятися. Про це пише Visnyk.lutsk.ua.

За словами журналістів, Арафа ширше вже 14 років живе в Україні. За цей час вона досконало вивчила українську мову, народила двох дітей, проте досі не може отримати українське громадянство.

Колись її сім'я втекла від громадянської війни в Сомалі в Саудівську Аравію. Згодом вона приїхала до Тернополя на навчання до медичного університету.

Однак Арафа не встигла закінчити навчання, оскільки познайомилася з місцевим хлопцем Юрієм, закохалася і незабаром завагітніла.

Юрій, однак, не поспішав одружитися з коханою. Це категорично не подобалося батькам арафи, оскільки в Сомалі за позашлюбний секс прийнято закидати камінням. Однак, коли у пари народився син Адам, Юрій і Арафа все-таки пішли в ЗАГС. Згодом у них народилася дочка Аліза.

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Арафа розповідає, що в Тернополі доводилося жити з двома дітьми, мамою і сестрою Юрія в однокімнатній квартирі. Через це виникали постійні побутові конфлікти. А потім у Арафи помер батько і відразу нікому стало оплачувати її навчання в медуніверситеті.

"Дітям потрібно ходити в школу, мати своє робоче місце, окреме ліжечко. Але піти на роботу і зняти самостійно окреме житло не могла, тому що досі у мене немає українських документів", — розповідає вона.

Шлюб незабаром розвалився. І Арафу з двома дітьми погодився прихистити тільки 90-річний дід Юрія в Перемишлянах. Однак і там для дітей немає якісних умов.

"Спочатку було все добре, по-людськи. Я прибирала, готувала. А потім він почав чіплятися. А для мене це нестерпно. Я повинна закриватися в кімнаті, діти починають Діда боятися. Хоч він не б'ється, але словами принижує, при дітях говорить брудні слова, кричить, що вижене мене, як собаку, і сусіди не раз дорікають: "Їдь в свою Африку!"А що я або мої діти їм поганого зробили? Хто мене з дітьми без документів візьме? У мене є папери тільки як біженки", - каже дівчина.

Арафа розповідає, що вже кілька років намагається безуспішно отримати українське громадянство.

"Постійно приходить Відписка, що рішення приймає президент: мовляв, ніхто на це не може вплинути. А нещодавно з'ясувалося, що при оформленні моїх паперів допустили помилки — в моєму і дочки іменах. Зараз буду знову подавати", - каже жінка.

Арафа розповідає, що вони з Юрієм офіційно розлучені з 2018 року. Він платить аліменти, проте за весь цей період тільки раз відвідував дітей.

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