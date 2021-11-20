"Підіграв пропаганді РФ": Кулеба різко відповів президенту Болгарії щодо Криму

Дмитро Кулеба / Фото Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував скандальну заяву президента Болгарії Румена Радева про те, що захоплений Крим є російським.

У своєму Twitter глава українського МЗС заявив про те, що висловлювання болгарського лідера є ударом по двосторонніх відносинах.

"Своїми необачними висловами він (президент Болгарії - ред.) завдав удару дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді", - підкреслив український міністр.

При цьому глава українського зовнішньополітичного відомства присоромив Радева, який заявив, що захоплення Криму не є драмою.

Кулеба розповів Румену Радеву, що таке справжня драма. За словами міністра, це якщо Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей.

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Скандал через заяву Румена Радева

Раніше Румен Радев зробив скандальну заяву про приналежність Криму Росії. В ході передвиборчих дебатів він також підкреслив, що вважає неефективними антиросійські санкції Євросоюзу.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву президента Болгарії Румена Радева, який назвав окупований Крим російським. У зв'язку з цим в МЗС України був запрошений посол Болгарії в Києві Костадін Коджабашев.

В Європейському Союзі відповіли президенту Болгарії Румену Радеву, кому насправді належить Кримський півострів, і підкреслили, що з точки зору Європейського Союзу, його 27 країн-членів, Крим - це Україна.

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