Президенту Болгарії в Євросоюзі відповіли, кому насправді належить Крим

Президент Болгарії Румен Радев назвав Крим "російським" / dariknews.bg

В Європейському Союзі відповіли президенту Болгарії Румену Радєву, кому насправді належить Кримський півострів.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив спікер із закордонних справ і політики безпеки в Європейській комісії Петер Стано.

"Європейська позиція по Криму дуже чітка з 2014 року і була посилена і повторена Європейським Союзом незліченну кількість разів. З точки зору Європейського Союзу, його 27 країн-членів, Крим - це Україна. Крим - це українська територія, яка протиправно була анексована Росією з порушенням міжнародного права", - сказав Стано.

читайте такожУ Білорусі назвали Крим "російською територією" : у МЗС України негайно відповілиНагадаємо, президент Болгарії Румен Радев зробив скандальну заяву про приналежність Криму Росія. В ході передвиборчих дебатів він також підкреслив, що вважає неефективними антиросійські санкції Євросоюзу.

В ході дискусії з кандидатом на пост президента Болгарії Анастасом Герджиковим, відповідаючи на уточнюючий, чий Крим, Радев сказав: "він зараз Російський"

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На заяву Румена Радєва відреагували в МЗС України

Українське дипломатичне відомство викликало болгарського посла і зажадало офіційного спростування. У МЗС зазначають, що слова чинного президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України і Болгарії, а також різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Болгарський посол, у свою чергу, запевнив українську сторону у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України. У тому числі по Криму, як невід'ємної частини української території, що підтверджується участю Болгарії в Кримській платформі.

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