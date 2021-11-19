"Крим - російський": президент Болгарії заявив про неефективність санкцій проти РФ

Росія не може бути ворогом Болгарії, впевнений Румен Радев.
Президент Болгарії Румен Радев зробив скандальну заяву про приналежність Криму Росії. В ході передвиборчих дебатів він також підкреслив, що вважає неефективними антиросійські санкції Євросоюзу.
В ході дискусії з кандидатом на пост президента Болгарії Анастасом Герджиковим, відповідаючи на уточнюючий, чий Крим, Радев сказав: "Він зараз російський", пише Webcafe.
Крім того, Радєв заявив, що санкції проти Росії неефективні.
"Надзвичайно важливо мати прагматизм у зовнішній політиці. Санкції проти Росії виглядають неефективними. Нам потрібна прагматична політика щодо Москви. Не в останню чергу ми не повинні забувати, що Росія є дуже важливим фактором у боротьбі з глобальним тероризмом", - зазначив президент Болгарії.
При цьому Радєв вважає, що Росія не може бути ворогом Болгарії. За його словами, щодо Росії багато спекуляцій, і тому найголовніше – шукати діалог з Москвою.
Додамо, що в свою чергу Герджиков назвав Крим українською територією незалежно від того, який прапор над ним майорить. Він сказав, що санкції проти Росії не можна скасовувати, поки не будуть вирішені питання Криму і прав людини в Росії.
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Нагадаємо, раніше в Софії пройшли акції протесту, учасники якої вимагали від глави держави покинути пост через його проросійської позиції.
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