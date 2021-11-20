Президент Болгарії уперто повторив, що Крим - це Росія

Румен Радев уперто повторив, що Крим є російським / Reuters

Президент Болгарії Румен Радев знову назвав Крим російським після нещодавнього скандалу.

Як повідомляє bTV Новините, у відповідь на прохання журналістів прокоментувати нещодавно озвучену позицію, президент Болгарії повторив, що анексія півострова є порушенням, але зараз Крим фактично є територією Росії.

"Немає ніякої драми. Питання абсолютно ясне. Анексія Криму є порушенням міжнародного права, але, як я сказав вчора ввечері, в політиці є реалії, і на цю мить Крим є російським", — сказав Радев журналістам.

Зазначимо, кілька днів тому президент Болгарії Румен Радев зробив скандальну заяву про приналежність Криму Росії. Під час передвиборчих дебатів він також підкреслив, що вважає неефективними антиросійські санкції Євросоюзу.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву президента Болгарії Румена Радева, який назвав окупований Крим російським. У зв'язку з цим в МЗС України запросили посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева.

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В Європейському Союзі відповіли президенту Болгарії Румену Радеву, кому насправді належить кримський півострів, і підкреслили, що з точки зору Європейського Союзу, його 27 країн-членів, Крим - це Україна.

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