У МЗС висунули жорстку вимогу президенту Болгарії після його скандальних слів про Крим

У МЗС України викликали посла Болгарії / УНІАН

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву президента Болгарії Румена Радева, який назвав окупований Крим російським.

У зв'язку з цим в МЗС України був запрошений посол Болгарії в Києві Костадін Коджабашев, йдеться в повідомленні прес-служби українського зовнішньополітичного відомства.

"Українська сторона довела до посла позицію нашої держави про некоректність і неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радєва щодо Криму під час вчорашніх передвиборчих теледебатів", - сказано в повідомленні.

Українські допломати підкреслили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України і Болгарії і різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах.

"Очікуємо спростування президентом Болгарії Руменом Радевом його вчорашньої заяви", - йдеться в коментарі МЗС України.

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У свою чергу посол Костадін Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, в тому числі Криму як невід'ємної частини території нашої держави, і зусиль з деокупації півострова, зокрема, шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи.

Скандальна заява Румена Радева

Президент Болгарії Румен Радев зробив скандальну заяву про приналежність Криму Росії. В ході передвиборчих дебатів він також підкреслив, що вважає неефективними антиросійські санкції Євросоюзу.

В ході дискусії з кандидатом на пост президента Болгарії Анастасом Герджиковим, відповідаючи на уточнюючий, чий Крим, Радев сказав: "Він зараз російський".

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