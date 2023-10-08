"Підтвердилася загибель громадян": Зеленський терміново звернувся до українців в Ізраїлі

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян України, які перебувають у Ізраїлі бути уважними і слідувати інструкціям місцевих сил безпеки.
"Між українським посольством і поліцією Ізраїлю є все необхідне співробітництво для з'ясування деталей про українців, які опинилися в районах бойових дій і обстрілів. На жаль, підтвердилася загибель двох громадян України, моє співчуття рідним і близьким. Посольство України в Ізраїлі, всі наші дипломати, які опікуються цим регіоном разом з розвідкою, працюють цілодобово, щоб допомогти всім нашим людям, які потребують допомоги", - сказав він в відеозверненні у неділю.
"Вже є більше сотні звернень до посольства від наших громадян. Встановлено місцезнаходження п'яти наших людей на півдні Ізраїлю. Ще раз звертаюся до всіх громадян України в Ізраїлі. Будьте уважні і дотримуйтесь інструкцій місцевих сил безпеки", - додав Зеленський.відео дня
Загострення в Ізраїлі
Раніше Зеленський зідзвонився з Біньяміном Нетаньяху. Ізраїль постраждав від зухвалого масштабного нападу, підкреслив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що "Хезболла" обстріляла Ізраїль, Єрусалим у відповідь вдарив по Лівану. Ліванські терористи "Хезболла" підтримали атаку терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і завдали ракетних і мінометних ударів по його території.
Як відомо, бойовики терористичного угруповання ХАМАС вранці 7 жовтня атакували Ізраїль. Вони завдали ударів з повітря, суші і моря по Центральній і південній частині країни з території сектора Гази. Повідомлялося, що бойовики випустили понад 2200 ракет по Ізраїлю.
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