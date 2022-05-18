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Ще один путінський "яструб" долітався: бійці ЗСУ "приземлили" літак окупантів

18 травня 2022, 13:52

Як кажуть у 57-й бригаді української армії, ще один бойовий літак російських окупантів був збитий бійцями підрозділу протиповітряної оборони.

Голка, літак
Бійці ЗСУ приземлили літак окупантів / @57infantrybrigade / УНІАН

У середу, 18 травня, українські військовослужбовці збили черговий бойовий літак російських окупантів. Про це говорять в Facebook представники прес-служби 57-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

"За даними штабу, 18 травня 2022 року, підрозділом протиповітряної оборони був збитий російський військовий літак", ‒ йдеться в тексті.

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Нагадаємо, раніше бійці Збройних сил України в Миколаївській області завдали нищівного удару по ще одному російському військовому літаку. У підсумку від нього залишилася тільки купа металобрухту. Такий літак коштує 50 мільйонів доларів, каже український журналіст Роман Бочкала. Який на своєму Telegram-каналі і опублікував відео знищеного палаючого літака.

"Так горять 50 мільйонів. Військово-повітряних сил Росії. Долетались. Миколаїв - це сила!",- написав автор відео.

До того Володимир Зеленський розповів у своєму відеозверненні до нації про те, що ЗСУ в цілому збили 200 російських військових літаків.

"Сьогодні можемо відзвітувати про 200-й збитий російський військовий літак. Стільки авіації Росія не втрачала в жодній війні за десятки років. А ще Росія втратила майже 27 тисяч солдатів, і багато з них – молоді строковики", - сказав Зеленський.

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Автор: Єгор Бунін
новини України війна Росії та України
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