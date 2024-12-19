Єдиний на всю область: Генштаб підтвердив ураження цінного об'єкту в РФ

Українські захисники уразили ще один стратегічний об’єкт російських окупантів.

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У Генштабі підтвердили поразку Силами оборони України Новошахтинського НПЗ у Ростовській області / Колаж: Главред, фото скрін, Генштаб ЗСУ

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Силами та засобами України завдано поразки по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ

Внаслідок удару зафіксовано пожежу в районі об'єкту

Сьогодні вночі, 19 грудня сили й засоби Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ"Новошахтинського заводу нафтопродуктів", що у Ростовській області РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Підтверджується пожежа в районі об’єкту, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5. Детальніша інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Як йдеться в повідомленні, цей НПЗ окупанти використовують для забезпечення потреб збройних сил. Ба більше, він єдиний в Ростовській області, що працює.

"Новошахтинський завод нафтопродуктів" спеціалізується на виробництві:

мазуту

пічного бензину

судового бензину

дизельногопального бензину

прямогонного бензину

Окрім цього, за даними Генштабу, його проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тон нафти на рік.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде…", - заінтригували в Генштабі.

Карта НПЗ у Росії / Главред

Удари по території РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 19 грудня РФ атакували дрони. Стало відомо, що горить НПЗ у Ростовській області - було чути багато вибухів і автоматні черги.

Напередодні на Ростовщині, Луганщині та в Бердянську прогриміли вибухи. Стало відомо, що в РФ атакували хімкомбінат. На ньому виробляють паливо для РСЗВ та ракет.

Також, в той же день, 18 грудня, стало відомо про пожежу на важливому заводі в Ростові-на-Дону. Очевидці зафіксували пожежу та запах горіння на території заводу Ростсельмаш, який займається у тому числі модернізацією трансмісії бронетехніки та її ремонтом.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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