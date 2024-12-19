Єдиний на всю область: Генштаб підтвердив ураження цінного об'єкту в РФ

Коротко:
- Силами та засобами України завдано поразки по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ
- Внаслідок удару зафіксовано пожежу в районі об'єкту
Сьогодні вночі, 19 грудня сили й засоби Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ"Новошахтинського заводу нафтопродуктів", що у Ростовській області РФ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Підтверджується пожежа в районі об’єкту, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5. Детальніша інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Як йдеться в повідомленні, цей НПЗ окупанти використовують для забезпечення потреб збройних сил. Ба більше, він єдиний в Ростовській області, що працює.
"Новошахтинський завод нафтопродуктів" спеціалізується на виробництві:
- мазуту
- пічного бензину
- судового бензину
- дизельногопального бензину
- прямогонного бензину
Окрім цього, за даними Генштабу, його проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тон нафти на рік.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде…", - заінтригували в Генштабі.
Удари по території РФ - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 19 грудня РФ атакували дрони. Стало відомо, що горить НПЗ у Ростовській області - було чути багато вибухів і автоматні черги.
Напередодні на Ростовщині, Луганщині та в Бердянську прогриміли вибухи. Стало відомо, що в РФ атакували хімкомбінат. На ньому виробляють паливо для РСЗВ та ракет.
Також, в той же день, 18 грудня, стало відомо про пожежу на важливому заводі в Ростові-на-Дону. Очевидці зафіксували пожежу та запах горіння на території заводу Ростсельмаш, який займається у тому числі модернізацією трансмісії бронетехніки та її ремонтом.
Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
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