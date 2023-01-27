"Путіна усунуть - живого чи мертвого": аналітик розповів про можливу появу другого "Хрущова"

Олександр Кочетков вважає, що новим президентом може стати той, кого ніхто навіть не бачив у політиці.

Путіна замінить новий "Хрущов" / Колаж Главред, сайт Кремля

У Росії з'явиться новий політик, який займе посаду Путіна і стане другим "Хрущовим". Однак до нього відбудеться переворот і повалення диктатора. Про це в чаті на Главреде розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

Він переконаний, що Володимира Путіна приберуть з президентського крісла "живим або мертвим".

"Путіна усунуть - живого чи мертвого, це не настільки принципово. Там з'являться якісь Патрушеви, тобто ніякі політики, які будуть продовжувати лінію Путіна, але через час повинен буде виникнути сьогоднішній Хрущов, який затіє розвінчання культу особистості Путіна", - сказав Кочетков.

Цим новим обличчям може стати той, кого ніхто навіть не бачив у політиці.

"Нового демократичного лідера в Росії просто немає. Це ніякий не Навальний, не Ходорковський. Це повинні бути якісь нові люди, яких ми в цій якості поки навіть не спостерігаємо. Умовно кажучи, такою людиною може виявитися який-небудь Дудь, який існує десь в Інтернеті, але нікому і в голову не прийде називати його потенційним політиком російського національного масштабу. Якась така фігура потенційно повинна виникнути в Росії", - пояснив аналітик.

Кочетков також звернув увагу на те, що сварки, які відбуваються серед політиків, не впливають на загальний процес у верхівці. Однак вони знижують боєздатність і ефективність армії РФ, що тільки на руку Україні.

Розвал Росії

Рада безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. Диктатору була представлена відповідна доповідь, деталі якої розкрив Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля. На думку експертів при Радбезі РФ, першою на вихід зі складу Росії стоїть Республіка Татарстан.

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

Екскомандувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

Глава Міноборони України Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, країну-агресора чекає розпад з парадом суверенних республік.

Інші новини: