"Цинічна пастка": Подоляк розніс заяву патріарха Кирила, який клянчить "різдвяне перемир'я"

РПЦ закликає припинити вогонь на Різдво лише з пропагандистською метою, наголосив радник керівника ОП.

Подоляк розніс заклик патріарха Кирила про "різдвяне перемир'я"/ Офіс президента України, УНІАН

Російська православна церква увесь час виступає лише як "пропагандист війни", для православних християн у всьому світі РПЦ не є авторитетом.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Так він відреагував на цинічний заклик російського патріарха Кирила "припинити вогонь" і "встановити різдвяне перемир'я з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня".

Подоляк такий заклик РПЦ назвав цинічною пасткою і пропагандистським кроком.

"РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як "пропагандист війни". РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації Рф. Тому заява РПЦ про "різдвяне перемир’я" – цинічна пастка й елемент пропаганди", – написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, патріарх Кирило, який раніше закликав вбивати українців, закликав встановити "різдвяне перемир'я" з 6 по 7 січня. Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті Московського патріархату.

Раніше російський патріарх РПЦ Кирило похвалив російських окупантів за "захист руського міра". На зустрічі з дітьми з окупованих районів Донецької та Луганської областей він заявив, що інтереси російського православ'я є не тільки в Росії.

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