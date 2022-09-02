Подоляк пояснив, чому страшилки Кремля про холодну зиму виявилися "пшиком"

Газові страшилки Кремля виявилися пшиком - Подоляк / Колаж Офіс президента, Reuters

Гучні страшилки країни-агресора щодо холодної зими виявилися всього лише "пшиком", адже станом на початок вересня газові сховища Європи вже майже повністю заповнені "блакитним паливом", повідомив у Twitter радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

"Вересень тільки но почався, а газові сховища Європи заповнені майже вщент. Вкотре виявилося, що російські страшилки про "холодну зиму" є пшиком. Як і план газового шантажу Європи і примусу до здачі. Все ж йде за планом, так? Мабуть план такий: вільна Україна і енергонезалежний ЄС", - пише Подоляк.

Опалювальний сезон в Україні

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов раніше заявляв, що опалювальний сезон в Україні стартує після 15 жовтня. Дата буде залежати від погодних умов. Тарифи на тепло підвищуватися не будуть – вартість кубометра складе 7, 42 грн.

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Верховна Рада 29 липня "заморозила" тарифи на газ, тепло і гарячу воду в Україні на період війни і 6 місяців після закінчення бойових дій. Пільгову ціну забезпечать шляхом залучення додаткових 125 мільярдів гривень.

Міністр розвитку, громад і територій Олексій Чернишов говорив, що Україну чекає дуже складна зима. Стандартна температура повітря в оселі українців повинна скласти 18-20 градусів тепла, і не нижче 16 градусів.

Також глава Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив про те, що в нинішньому році Україну чекає найбільша холодна зима за останні десятиліття.

За словами чиновника, температура в приміщеннях буде встановлена на рівні 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче норми.

Юрій Вітренко порадив людям запастися ковдрами і теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці різко знизиться до-10С.

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