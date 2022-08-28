На Україну чекає найхолодніша зима: в Нафтогазі порадили, як не замерзнути

Українців чекає найхолодніша зима - Вітренко / УНІАН

У нинішньому році на Україну чекає найхолодніша зима за останні десятиліття, повідомив голова Нафтогазу Юрій Вітренко в інтерв'ю виданню The Guardian.

За словами чиновника, температура в приміщеннях буде встановлена на рівні 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче від норми.

Юрій Вітренко порадив людям запастися ковдрами і теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці різко знизиться до -10С.

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"Впливати на ситуацію буде загроза знищення Росією нашої газової інфраструктури, а також скорочення постачання газу в Європу", - сказав Вітренко.

Опалювальний сезон в Україні

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов раніше заявляв, що опалювальний сезон в Україні стартує після 15 Жовтня. Дата буде залежати від погодних умов. Тарифи на тепло підвищуватися не будуть – вартість кубометра складе 7, 42 грн.

Верховна Рада 29 липня "заморозила" тарифи на газ, тепло і гарячу воду в Україні на період війни і 6 місяців після закінчення бойових дій. Пільгову ціну забезпечать шляхом залучення додаткових 125 мільярдів гривень.

Міністр розвитку, громад і територій Олексій Чернишов говорив, що Україну чекає дуже складна зима. Стандартний температура повітря в оселі українців повинна скласти 18-20 градусів тепла, і не нижче 16 градусів.

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