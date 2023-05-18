"Контрнаступ почався": до 7 червня можуть бути один або кілька проривів – Світан

Зараз відбувається розвідка боєм, яка триває вже у межах українського контрнаступу. Упродовж місяця можуть бути умови для прориву.

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Упродовж місяця можливий прорив на фронті, вважає Світан/ 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, скрін

Контрнаступ українських військових триває уже близько тижня, проводиться розвідка боєм. Упродовж місяця наступу можливий прорив на фронті, який стане наступною частиною військової операції.

Західні партнери завершують доставку необхідного обладнання, яке буде потрібне для наступних етапів контрнаступу. Про це розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

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"Контрнаступ ЗСУ вже розпочався, і такі заходи, як розвідка боєм, яка наразі проводиться, це дуже витратні речі. Просто так вона може проводитися хіба що на локальному рівні. Розвідка боєм йде по всій лінії фронту – від Херсона до Куп'янська. У деяких локальних точках вона переходить з тактичного на оперативний рівень дій, що ми спостерігаємо в районі Бахмута, Орєхова і Вугледара", – пояснив Світан.

Він зазначає, що події на Бахмутському напрямку можна назвати широкомасштабними оперативними діями.

Хто такий Роман Світан Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Полковник запасу зазначив, що зараз відбувається підготовка поля бою. Зокрема, захисники України за допомогою безпілотників знищують логістичні ланцюжки постачань палива. Також далекобійними засобами ураження відпрацьовуються віддалені цілі. Потім українські військові можуть піти на прорив, вважає Світан.

"Подібні дії проводяться протягом місяця, після чого розпочнеться наступна частина наступу – прорив. Тоді буде прорив другої-третьої ліній оборони на 30 кілометрів від лінії фронту. Такі дії стануть помітні відразу", – зазначив він.

Прорив може стати можливим упродовж місяця від початку контрнаступу, каже полковник запасу.

"Наступальні дії тривають вже як мінімум тиждень. Вони почалися приблизно після 7 травня, коли земля більш-менш підсохла і з'явилася можливість використовувати техніку. Тому орієнтовно до 7 червня будуть один або декілька проривів. Туди кинуться наші вже підготовлені резерви. Все залежить від плану командувача і його задумів", – зазначив Світан.

За словами експерта, Україні ще потрібно попрацювати над деякими питаннями. Для проривів у нас вже є все, але Захід ще завершує відправлення необхідного обладнання, про яке було домовлено з Україною.

"Я кажу не про винищувачі F-16 або, наприклад, танки Abrams, оскільки вони стануть в нагоді вже до другого етапу наступу. Наразі підвозиться техніка для прориву, який відбудеться до початку або першої декади червня", – сказав Світан.

Дивіться відео, що полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів в інтерв'ю Главреду про контрнаступ ЗСУ і про те, чому такий наступ буде не один:

Контрнаступ ЗСУ

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про ймовірні терміни початку очікуваного контрнаступу Збройних сил України. Він зазначив, що Україні потрібно ще трохи часу. У той же час президент наголосив, що ворог не повинен знати деталей підготовки контрнаступу ЗСУ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українські військові готуються до потужного контрнаступу і звільнення територій, які незаконно були захоплені країною-агресоркою Росією. Найзапекліші бої тривають у Бахмуті, проте це лише "прелюдія" до контрнаступу ЗСУ.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж зазначав, що Україна за сприятливого сценарію упродовж 3-6 місяців може звільнити окуповані схід, південь і Кримський півострів. Такий прорив запустить перспективу поразки режиму Володимира Путіна в країні-агресорі Росії і зміни влади в Кремлі. Однак існує і песимістичний сценарій, згідно з яким доведеться докласти неабияких зусиль для звільнення міст, а Путін готуватиме нові резерви. І тоді війна затягнеться на рік або навіть більше.

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