Дозволять здійснити контрнаступ: Франція надасть ЗСУ ракети великої дальності - Макрон

У Франції на озброєнні є ракети великої дальності Storm Shadow. Однак для них використовується назва SCALP-EG.

https://glavred.net/world/pozvolyat-osushchestvit-kontrnastuplenie-franciya-predostavit-vsu-rakety-bolshoy-dalnosti-makron-10470583.html Посилання скопійоване

Ракети великої дальності дозволять Україні здійснити контрнаступ, сказав Макрон / Колаж: Главред, фото: ОП, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

У рамках нового пакету військової допомоги Франція передасть Збройним силам України крилаті далекобійні ракети.

Україна найближчими тижнями отримає далекобійні ракети, а також десятки одиниць бронетехніки, зокрема бойові машини AMX-10RC. Про це в інтерв'ю телеканалу TF1 15 травня повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

За його словами, ракети великої дальності дозволять Україні здійснити контрнаступ.

відео дня

"Ми вирішили поставити нові боєприпаси (ракети NDRL). Також буде допомога в ремонті транспортних засобів та зброї", – сказав Макрон.

Президент Франції додав, що стратегія його країни полягає в тому, щоб "допомогти Україні вистояти, щоб повернути всіх за стіл переговорів".

Президент Франції також заявив, що Париж веде переговори з низкою країн щодо "навчання пілотів" та висловився про постачання Україні літаків.

"Ми не поставляємо зброю, яка дозволила б дістатися до Росії. Іноді доводиться встановлювати обмеження. Ми не повинні послаблювати здатність Франції захищати себе", — прокоментував Макрон ситуацію з передачею ЗСУ винищувачів.

Дивіться фрагмент інтерв'ю Еммануеля Макрона в нашому Telegram-каналі:

Еммануель Макрон / Скріншот

Зазначимо, у Франції є на озброєнні ракети Storm Shadow, які ЗСУ раніше отримали від Великої Британії, проте для них використовується назва SCALP-EG.

Ракети Storm Shadow для України

11 травня журналісти CNN з посиланням на свої джерела повідомили про передачу Україні від Великої Британії ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow. Україна гарантувала Королівству, що ракети не будуть використовуватися для ударів по території РФ.

Пізніше глава Міноборони Британії Бен Уоллес підтвердив інформацію про те, що Київ отримає ракети Storm Shadow.

Керівник військового відомства зазначив, що ЗСУ продемонстрували високий рівень спроможності в обороні та подібні озброєння допоможуть українським військам звільнити свої землі від російських окупантів.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро показав карту, на якій можна побачити, що ракетами Storm Shadow можна вражати об'єкти в окупованому Криму, в тилу окупантів в Україні, на території РФ та підконтрольній Москві Білорусі. На думку Массаро, ракети допоможуть досягти перемоги на фронті.

Інші новини: