Піднімається стовп диму: в окупованому Бердянську пролунало два потужні вибухи

У Бердянську два потужні вибухи / t.me/brdVP

Сьогодні ввечері, 28 червня, в окупованому Бердянську пролунали два потужні вибухи, повідомляють місцеві Telegram-канали.

За інформацією соцмереж, обидва вибухи сталися поспіль, стовп диму піднімається в місцевому порту.

"Судячи з того звідки йде дим і те, що попереджень про розмінування від окупантів не було, цілком ймовірно, що це щось "незаплановане". З'ясовуємо подробиці", - пише паблік Бердянськ зараз.

Як заявила окупаційна влада, вибухи в порту Бердянська нібито були проведені контрольовано під час розмінування території.

Звільнення Криму

Питання звільнення Криму від російської окупації слід вирішувати військовим (збройним) шляхом, вважає військовий експерт Олег Жданов.

"Якщо Генеральний штаб ЗСУ вважатиме прийнятним співвідношення втрат і успіхів при збройному звільненні Криму, то потрібно діяти так. Якщо ж наш Генштаб скаже, що співвідношення втрат і успіхів буде неприйнятним, і ціна звільнення Криму буде занадто високою, то, напевно, це питання доведеться вирішувати дипломатичним шляхом", - зазначив військовий аналітик.

При цьому Жданов не виключив, що в результаті спроби дипломатичного вирішення питання звільнення Криму Україна отримає умовний "Мінськ-3".

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