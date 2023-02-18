"Підключилися регулярні війська РФ": експерт пояснив, чому окупанти "суїцидяться" під Бахмутом

Пригожин інвестував у захоплення Бахмута практично всі свої ресурси, в тому числі застосував нетрадиційний підхід.

Бахмут / соцмережі

Російські окупанти з літа намагаються захопити Бахмут на Донеччині, але їхні спроби розбиваються об ЗСУ.

Військовий експерт Олексій Мельник у коментарі Обозревателю зазначив, що Пригожин інвестував у захоплення Бахмута практично всі свої ресурси, в тому числі застосував нетрадиційний підхід – використання ув'язнених.

"Очевидно, що на той момент, коли він сказав, образно кажучи, "Володимир Володимирович, дай я", у нього була впевненість в тому, що це справа декількох тижнів або місяців. А потім вже було пізно відходити від цього, визнавати, що він не може захопити Бахмут", - пояснив експерт.

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Олексій Мельник Олексій Мельник-співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки (Центр Разумкова).

Також він зазначив, що штурму Бахмута в останні тижні підключилися регулярні війська РФ.

"Тому, швидше за все, це ірраціональний підхід. Звичайно, якщо в липні Бахмут мав чисто тактичне значення для росіян, то зараз він вже придбав більше символічне, політичне значення. Я пояснюю це насамперед такими причинами", - підсумував експерт.

Бої за Бахмут

Росіяни не залишають спроб оточити Бахмут в Донецькій області, але у них нічого не виходить. Ситуація складна. Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Войтко розповів, що ворог зміг зачепитися за приватний сектор. Там тривають бої.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що окупаційна армія Росії намагатиметься окупувати Бахмут до річниці повномасштабного військового вторгнення в Україну. Ворог вже мав намір захопити місто до Дня народження Путіна 7 жовтня, але провалив "плани".

Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин 14 лютого заявив, що загарбникам найближчим часом взяти місто не вдасться, там йдуть важкі бої.

Українські військові можуть вийти з Бахмута, якщо окупанти "переріжуть" основні логістичні шляхи, які ведуть до міста. Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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