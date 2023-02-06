ЗСУ можуть вийти з Бахмута: експерт назвав одну найголовнішу умову

Росіяни намагаються перерізати головні "логістичні артерії", які ведуть до Бахмута.

ЗСУ можуть вийти з Бахмута, експерт назвав умову / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Українські військові можуть вийти з Бахмута, якщо окупанти "переріжуть" основні логістичні шляхи, які ведуть до міста. Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, повідомляє ТСН.ua.

Він зазначив, що більш масштабний наступ відбувається на Донецькому плацдармі. Ворог намагається просуватися на 3 напрямках: Бахмут, Авдеввка, Вугледар.

"Якщо ми говоримо про ситуацію на сьогоднішній день, то я не виключаю, що це ризики саме в секторі Бахмута, тому що там сконцентрована дуже велика кількість десантної компоненти. Її недостатньо для того, щоб повноцінно атакувати Бахмут. Але, як я бачу, вони намагаються зараз не стільки атакувати Бахмут, саме зайти в Бахмут і почати міські бої. Оскільки російські підрозділи, скажімо так, у форматі міського бою — ніякі", - каже Коваленко.

Однак росіяни намагаються перерізати основні "логістичні артерії". У такому випадку командування може дати наказ про вихід бійців ЗСУ з міста.

"До того, як будуть перерізані основні артерії, може відбутися виведення з Бахмута Збройних сил України. З іншого боку, поки ці артерії не перерізані. Тому Бахмут продовжує тримати оборону", - додав експерт.

Бої за Бахмут

Російські окупанти намагаються просунутися вперед і захопити Бахмут у Донецькій області. Вони кинули на цей напрямок всі сили, щоб прорвати лінію оборони. Про це заявила 4 лютого заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

За два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах, розповів полковник Сергій Череватий. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

2 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив, що господар Кремля дав наказ своїм військам повністю захопити всі райони Донецької та Луганської областей до березня. Фіксуються ознаки масованого наступу росіян на сході України.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін переоцінив можливості російських збройних сил. Аналітики не виявили жодних доказів того, що окупанти відновили достатню бойову міць, щоб виконати наказ президента РФ - завдати поразки ЗСУ на сході України та захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області до березня.

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