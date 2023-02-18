Український рембо працює: боєць ЗСУ потужно "насипав" окупантам РФ під Бахмутом

Сили оборони України продовжують героїчно утримувати Бахмут Донецької області, який штурмують російські окупаційні війська. У Мережі з'явилися кадри, як боєць ЗСУ прямо з окопу веде інтенсивний вогонь по ворожих підрозділах.
У Twitter-акаунті Андрій Л. опубліковано відео стрілецького бою між бійцями сил оборони України та окупантами РФ. Один з українських військових впевнено веде вогонь по російських загарбниках під Бахмутом.
"Ще одне відео від українського Рембо", - йдеться у підписі до відео.
Наступ Росії на Донбасі
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України раніше заявили, що агресор РФ не готова до великого наступу до річниці свого повномасштабного військового вторгнення. За даними розвідки, окупанти будуть атакувати в Донецькій і Луганській області, щоб спробувати добитися тактичного просування.
Журналісти The New York Times написали про те, що окупанти Росії хочуть зібрати десятки тисяч солдатів і мають намір оточити ЗСУ на Донбасі. Щоб відвернути увагу сил оборони України, вони можуть відкрити другий фронт з ударом у Харківській та Сумській областях.
В Інституті вивчення війни вважають, що наступ РФ на Донбасі ускладнено недостатнім рівнем підготовки ворожих російських підрозділів. Більшість кадрів у росіян - мобілізовані. У якості прикладу аналітики навели ситуацію з розгромом 155-ї бригади морських піхотинців окупантів під Вугледаром.
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