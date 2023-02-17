ЗСУ зламають плани Путіна щодо захоплення Бахмута до 24 лютого - ISW

Окупанти хочуть захопити Бахмут до річниці вторгнення. Це потребує більш високих темпів просування, ніж ті, що спостерігалися впродовж багатьох місяців.

ЗСУ не дадуть окупантам захопити Бахмут до 24 лютого / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Сили оборони України зламають плани російського диктатора Володимира Путіна щодо захоплення Бахмута Донецької області до 24 лютого 2023 року. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські офіційні особи заявили, що російські війська мають на меті захопити Бахмут до першої річниці вторгнення в Україну, що потребуватиме значно вищих темпів просування російських військ, ніж ті, що спостерігалися протягом багатьох місяців.

Водночас глава ПВК Вагнера Євген Пригожин заявляв, що очікує, що бійці групи "Вагнера" оточать Бахмут до березня або квітня. На думку аналітиків, "прагматичні оцінки" Пригожина щодо російського просування в районі Бахмута в цілому були ближче до тактичних реалій, ніж оцінки, що прогнозують швидке просування російських військ.

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Більш того, фахівці підкреслили, що завдання, яке поставив Путін щодо захоплення Бахмута, вимагає значно більш високих темпів російського просування, ніж ті, які були протягом багатьох місяців. Для цього в окупантів сил немає, тому РФ не досягне певної мети.

"Українська оборона Бахмута завадить Путіну стверджувати, що російські війська взяли під контроль місто до 24 лютого 2023 року і, відповідно, не дозволить відновити надії Росії на перемогу у війні проти України", - додали в Інституті вивчення війни.

Бої за Бахмут

Росіяни не залишають спроб оточити Бахмут в Донецькій області, але у них нічого не виходить. Ситуація складна. Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Войтко розповів, що ворог зміг зачепитися за приватний сектор. Там тривають бої.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що окупаційна армія Росії намагатиметься окупувати Бахмут до річниці повномасштабного військового вторгнення в Україну. Ворог вже мав намір захопити місто до дня народження Путіна 7 жовтня, але провалив "плани".

Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин 14 лютого заявив, що загарбникам найближчим часом взяти місто не вдасться, там йдуть важкі бої.

Українські військові можуть вийти з Бахмута, якщо окупанти "переріжуть" основні логістичні шляхи, які ведуть до міста. Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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