Під Бахмутом ЗСУ знищили рідкісну російську бронемашину Штурм-С

Бронемашина Штурм- С була знищена із самохідної гаубиці Мста-С. Удар по ворогу завдавав 1-й артилерійський дивізіон "Команда постріл".

Бронемашина Штурм-С була знищена із самохідної гаубиці Мста-С / Фото Вікіпедія

У передмісті Бахмута у Донецькій області артилеристи 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ знищили рідкісну російську бронемашину Штурм-С з протитанковим комплексом.

Відео опублікував офіційний Telegram-канал 3-ї ОШБр. Удар по ворогу завдавав 1-й артилерійський дивізіон "Команда постріл" бригади.

Бронемашина Штурм-С була знищена із самохідної гаубиці Мста-С.

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Довідка. Штурм-С - радянський самохідний протитанковий ракетний комплекс, призначений для знищення танків, бронетранспортерів і добре захищених точкових цілей. Створювався як єдина система наземного озброєння (Штурм-С) і повітряного (Штурм-В) базування та оснащений першою серійною ПТКР з надзвуковою швидкістю польоту.

Бронемашина Штурм-С знищена ЗСУ / скріншот

Зазначимо, 3-тя ОШБр була сформована ветеранами "Азова" 24 лютого 2022 року, підрозділ нещодавно переведений до складу Сухопутних військ ЗСУ й нині виконує завдання із захисту України.

Як повідомляв Главред, за 14 лютого ЗСУ вдалося вразити пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, 6 складів боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Зазначимо, в ході бойових дій після вторгнення в Україну російські окупанти, згідно з візуально підтвердженими даними, втратили понад 9 тисяч транспортних засобів і одиниць важкого озброєння. Згідно з даними аналітичного проекту Oryx, в список потрапили лише знищені транспортні засоби та обладнання, щодо яких є фото- і відеоматеріали.

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