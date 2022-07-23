Під завалами люди: росіяни гатили ракетами по будинку в Миколаєві, постраждала дівчинка

Дівчинка отримала осколкове поранення. Також є інформація про те, що під завалами будинку перебувають люди.
Увечері в суботу, 23 липня, ворожі війська потужно вдарили ракетами по Миколаєву - під вогнем, за попередньою інформацією, сьогодні виявився житловий будинок в одному із спальних районів міста, йдеться в заяві голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої в Telegram.
За інформацією представниці місцевої влади, в результаті удару ворога постраждала 16-річна дитина. Дівчинка отримала осколкове поранення. Також, за словами Замазєєвої, під завалами будинку знаходяться люди.
"Влучили по району, де завжди людно. На місце виїхали медики і рятувальники. Молимо Бога, щоб не було загиблих і було якомога менше поранених", - додала голова облради.
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Вибухи в Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що окупанти обстріляли і Харків. "Прильоти" снарядів зафіксовані в центрі міста.
На місці обстрілів працюють рятувальні служби. Відомо про одного постраждалого.
"Кілька сильних прильотів в районі центру. Поки відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться. ДСНС вже працює", - йдеться у повідомленні.
Мер закликав харків'ян залишатися в укриттях.
Як повідомляв Главред, під ранок 21 липня у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Місто піддалося масованому обстрілу. В обласному центрі була оголошена повітряна тривога.
Увечері в п'ятницю, 15 липня, ворожі війська завдали потужний ракетний удар по Дніпру. В результаті обстрілу загинули і постраждали мирні українці.
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