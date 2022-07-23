Під завалами люди: росіяни гатили ракетами по будинку в Миколаєві, постраждала дівчинка

Ворог ударив ракетами по Миколаєву / korabelov.info

Увечері в суботу, 23 липня, ворожі війська потужно вдарили ракетами по Миколаєву - під вогнем, за попередньою інформацією, сьогодні виявився житловий будинок в одному із спальних районів міста, йдеться в заяві голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої в Telegram.

За інформацією представниці місцевої влади, в результаті удару ворога постраждала 16-річна дитина. Дівчинка отримала осколкове поранення. Також, за словами Замазєєвої, під завалами будинку знаходяться люди.

"Влучили по району, де завжди людно. На місце виїхали медики і рятувальники. Молимо Бога, щоб не було загиблих і було якомога менше поранених", - додала голова облради.

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Вибухи в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що окупанти обстріляли і Харків. "Прильоти" снарядів зафіксовані в центрі міста.

На місці обстрілів працюють рятувальні служби. Відомо про одного постраждалого.

"Кілька сильних прильотів в районі центру. Поки відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться. ДСНС вже працює", - йдеться у повідомленні.

Мер закликав харків'ян залишатися в укриттях.

Як повідомляв Главред, під ранок 21 липня у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Місто піддалося масованому обстрілу. В обласному центрі була оголошена повітряна тривога.

Увечері в п'ятницю, 15 липня, ворожі війська завдали потужний ракетний удар по Дніпру. В результаті обстрілу загинули і постраждали мирні українці.

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