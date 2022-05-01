"Бомжі з автоматами і найманці всякі": Арестович розкрив сценарій нового наступу Росії

Арестович / УНІАН, Reuters

Нинішні спроби окупантів просунутися на Криворізькому та Ізюмському напрямках будуть безуспішними. Як каже радник голови Офісу президента Олексій Арестович, ворог лише вичерпає сили.

"Зараз в Росії йдуть спроби прискореної мобілізації. Треба розуміти, яка це мобілізація, тому що вони не можуть створювати нові підрозділи, не вийде. Вони можуть поповнювати військами підрозділи і намагаються це робити. Набирається в основному "соціальне дно" ... публіка, яка підібрана, вибачте, чи не під парканом, і вона, звичайно, не володіє ніякими військовими спеціальностями", – заявив Арестович.

Арестович зазначає, що Україна зможе зупинити і такий наступ, тим більше з новим озброєнням від Заходу.

"Парадокс полягає в тому, що добровольців реально вистачає. Але на техніці, яка зараз спішним чином розконсервується, на машинах 60-х років, кинути сюди в наступ мало не по всьому периметру нашого кордону, що дуже смішно, або на якісь вибрані ділянки. Ну, це буде Zerg rush, тобто, китайський наступ часів Корейської війни, коли купа народу з ППШ полізе на наші позиції. Можна спробувати сходити в цей наступ, третє за рахунком, тільки вже абсолютно непідготовленими військами, які не мають ні військових спеціальностей, ні бойового злагодження, нічого. Просто бомжі з автоматами, яких вони кинуть сюди, найманці всякі і так далі", - сказав Арестович.

читайте також"Убитих дуже багато": Арестович розповів про втрати окупантів в Україні

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте також: