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Під виглядом нового житла для людей: окупанти почали будувати в Маріуполі військову базу

28 червня 2022, 21:41

Окупанти анонсують "велике будівництво" в районі ринку Азовський.

Маріуполь
Маріуполь / Reuters, УНІАН

В Маріуполі російські окупанти почали будувати під виглядом нових житлових будинків військову базу.

Як передає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, будувати військовий об'єкт планують прямо в центрі міста, біля ринку Азовського.

Розповідають про це по кілька разів на добу населенню, хоча самі будівельники стверджують, що у об'єкта буде виключно військове призначення.

"Маріуполь. Велике рок-н-рольне шахрайство. Окупанти анонсують "велике будівництво" в районі ринку Азовський. Кожен день по 10 разів. Однак у приватних бесідах самі будівельники з самого початку розповідали, що об'єкт буде виключно військового призначення. Звичайно, будівництво фортифікацій на камери не потрапляє, тому ракурс завжди спиною до напрямку Мангуша", - пише чиновник.

Він зазначає, що на новому банері на паркані, покликаному приховати від очей маріупольців правду, написано "військово-будівельний комплекс", тоді як людям невпинно розповідають про відновлення житла.

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Раніше повідомлялося, що російські військові проводять "перепис населення" серед жителів Маріуполя. Людей змушують пред'являти особисті документи. При цьому росіяни забороняють місцевим жителям залишати Маріуполь. У місті постійно працюють кілька знімальних груп російських телеканалів, які хочуть показати "мирне життя".

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