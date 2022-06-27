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Понад 100 тіл загиблих під завалами одного будинку: у Маріуполі виявили страшну знахідку

27 червня 2022, 10:03

Окупанти навіть не планують вилучати тіла з-під завалів, щоб поховати.

У Маріуполі виявили понад 100 тіл загиблих під завалами одного будинку/ Telegram Андрющенко, скрін

В окупованому росіянами Маріуполі знайшли ще одне місце масової загибелі місцевих мирних мешканців.

Під завалами одного з будинків виявили понад 100 тіл загиблих. Вони пішли з життя внаслідок влучання в будівлю російської авіабомби. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

При цьому він зазначає, що окупанти навіть не планують вилучати тіла з-під завалів, щоб поховати.

"Маріуполь. На зараз. Нові сумні знахідки. При обстеженні будівель в Лівобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення і поховання окупанти не планують", – написав Андрющенко.

Також він розповів, що в Маріуполі російські загарбники продовжують проводити ексгумацію тіл загиблих. У першу чергу тіла викопують на території шкіл та дитячих садочків.

Після ексгумації біля шкіл і дитсадків окупанти обробляють ями від запаху. Там, де поховання були знайдені на вулицях і по дворах, ями не обробляють.

Раніше повідомлялося, що російські військові проводять "перепис населення" серед жителів Маріуполя. Людей змушують пред'являти особисті документи. При цьому росіяни забороняють місцевим жителям залишати Маріуполь. У місті постійно працюють кілька знімальних груп російських телеканалів, які хочуть показати "мирне життя".

Нагадаємо, захисник Маріуполя зворушив розповіддю про бої в місті. Бійці полку Нацгвардії "Азов", які неймовірно довго захищали Маріуполь, ділилися останнім шматком їжі з мирними жителями.

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