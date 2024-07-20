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Під загрозою сотні тисяч людей: РФ готує війська для нового наступу - Нарожний

Юрій Берендій
20 липня 2024, 21:08
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Російські окупанти мають відразу кілька стратегічних цілей для наступу на Донеччині та Харківщині, ситуація на фронті залишається складною, зазначає експерт.
Під загрозою сотні тисяч людей: РФ готує війська для нового наступу - Нарожний
Експерт назвав основні цілі російського наступу / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 71 окрема єгерська бригада

Російські окупанти наступають на Покровському, Курахівському, Торецькому та Часовоярському напрямках. Основна ціль російських окупантів полягає в тому, щоб наблизитись до Слов'янська і Краматорська та в подальшому окупувати всю Донецьку область. Про це в інтерв'ю Главреду розповів засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, найактивніші бойові дії ведуться на Покровському напрямку, де ситуація найскладніша. Експерт назвав кілька причин, чому це відбувається.

"По-перше, ворог ставить перед собою політичну мету - окупувати всю Донецьку область. По-друге, окупанти наблизилися до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Це досить велика територія, де проживають сотні тисяч людей. Великий адміністративний, промисловий та економічний центр", - зазначає експерт.

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Крім того, він зазначив, що у росіян є ще одна, не така очевидна, але важлива мета — відсунути Збройні сили України якнайдалі від Азовського моря. Якщо вони зможуть захопити південно-західну частину Донецької області, це дозволить їм отримати доступ до Вугледара.

"Місто - найближча точка на карті до Азовського моря, і важливе для ворога тим, що поблизу нього проходить залізниця. Зараз на цій ділянці в нього немає можливості для оптимального використання залізниці від Волновахи до Мелітополя. Залізницю можна вразити як ствольною артилерією, так і далекобійним озброєнням, і тому цей напрямок росіяни зараз активно штурмують", - робить висновок Нарожний.

Нарожний також зазначив, що росіяни планували операцію в Харківській області, щоб зосередити Збройні сили та відвернути резерви. В певній мірі їм це вдалося, оскільки українське командування змушене було перекинути частини потужної та вмотивованої бригади морських піхотинців для відбиття наступу. Внаслідок цього ворог зазнає значних втрат.

"Росіяни застрягли у Вовчанську і в них немає жодних ініціатив для подальшого просування. Були спроби обійти наші позиції з флангів, але домогтися прогресу ворогу не вдалося. Я думаю, що росіяни, можливо, були б готові і відійти з півночі Харківщини, але їм нікуди. Навряд чи можна сказати, що позиції, до яких вони могли б відійти, підготовлені до оборони. Ба більше, у такому разі ворог пропустив би дуже сильний удар з точки зору пропаганди, бо був би змушений оборонятися вже на своїй території. А Збройні сили України їх так просто б не відпустили і завдавали б по противнику ударів", - сказав експерт.

Він підкреслив, що ситуація на сході Харківської області є дуже складною. На Куп'янському напрямку тривають важкі бої. Наші війська успішно стримують ворога і відбивають усі атаки, але наразі ворожого просування не спостерігається.

"Проте фіксується велике скупчення окупантів у напрямку Борової. Поки що немає сигналів того, щоб росіяни проводили там масштабні наступальні дії та підтягували резерви, але якщо в напрямку цього населеного пункту вони підуть в атаку, Харків опиниться в кліщах - буде тиск на місто з двох боків", - резюмував він.

Хто такий Павло Нарожний?

Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України.

Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

Ситуація на фронті - що відомо про наступ росіян на Сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські захисники продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Херсонщини, зокрема поблизу Кринок. Відступ з села, зруйнованого російськими військами, не змінив загальної ситуації на фронті, повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

На лінії фронту ситуація залишається дуже напруженою. Російські окупанти намагаються утримати свої позиції, але українські захисники не дають ворогу можливості розгорнутися, розповів командир підрозділу "Терра" 3 ОШБр Микола Волохов.

Російські окупаційні війська можуть почати наступ у Сумській області, заявив український військовий ветеран, майор запасу Олексій Гетьман.

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війна в Україні Павло Нарожний
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