Наступ РФ 'потухне' восени: експерт сказав, коли докорінно зміниться ситуація на фронті

Основні фактори, які вплинуть на тривалість російського наступу - мобілізація в Україні і нарощування технічної спроможності, розповів Павло Нарожний.

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РФ не може відновити потенціал щодо бронетехніки / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Наразі російські війська використовують обмежену кількість бронетехніки і не проводять масштабних операцій. Наступальна кампанія окупантів, ймовірно, триватиме до осені. Про це в інтерв'ю Главреду розповів засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний.

"Наш Генштаб рапортує про знищення 10-13 танків. Це обмежений наступ, який орієнтований на підтримку напруження і динаміки бойових дій. Жодних масштабних операцій, які передбачали б застосування великої кількості бронетехніки, ми не бачимо", - зазначив він.

Нарожний наголосив, що за час поточної операції російські війська змогли просунутися на 5-7 км на півночі Харківської області та на 15 км на Покровському напрямку. Це невелике просування в порівнянні з їхніми втратами особового складу та техніки. За його словами, ворог також стикається з великим дефіцитом сучасної бронетехніки, що ускладнює можливість проведення великих наступальних операцій.

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"Відновити потенціал щодо бронетехніки ворог не може. Він роками накопичував цю техніку, протягом часів Холодної війни, а ми знищили її на полі бою. Але також треба зазначити, що у противника залишається вкрай багато артилерії – ствольної артилерії, самохідних артилерійських установок тощо", - зауважив експерт.

Нарожний підкреслив, що щодоби Росія втрачає 1000-1500 військових, але ці втрати не зупиняють наступ окупантів. Згідно з даними ГУР, РФ мобілізує близько 30 тисяч осіб щомісяця, що лише компенсує втрати.

"Нас багато лякали тим, що РФ начебто мобілізує мільйон осіб, проте ми цього не побачили. Тому все, що зараз робить противник – це підтримує діючі темпи війни. На мою думку, поточний наступ ворога завершиться приблизно восени. Є декілька причин, чому так станеться", - сказав Нарожний.

Експерт прогнозує, що поточний наступ Росії закінчиться восени, оскільки ЗСУ поповняться новими мобілізованими. Вони повинні пройти навчання і злагодження, щоб потрапити на фронт до осені. Також в України з’являться нові можливості для протистояння російським бомбам, такі як системи ЗРК Patriot і винищувачі F-16, які мають надійти до кінця літа.

За його словами, також від союзників повільно надходить допомога. Наразі розпочалася поставка зброї для резервних бригад. Коли ці бригади отримають необхідне озброєння, це стане серйозним підкріпленням для українського війська.

"Коли ми вирішимо свої проблеми, потенціалу для просування у ворога не буде. Зараз росіяни використовують вікно можливостей, щоб захопити якомога більше територій. Вони розуміють, що більше у них такої можливості не буде. Наступного року буде вже інша ситуація. У нас будуть F-16 і 7 систем ЗРК Patriot, які нам обіцяли. Також буде велика кількість людей, озброєних вже не радянською, а західною зброєю", - підкреслив Нарожний.

Військовий експерт прогнозує, що ситуація на фронті зміниться на краще для України приблизно в середині-наприкінці осені.

Хто такий Павло Нарожний? Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

Війна в України - останні новини

Нагадаємо, окупаційні війська РФ просунулись на північний захід від Авдіївки, на схід від Торецька та в напрямку Сіверська Донецької області. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють про захоплення населеного пункту Прогрес поблизу Авдіївки.

Також, за даними британської розвідки, основні наступальні зусилля Росії зосереджені на Авдіївському напрямку. Окупанти просуваються до Покровська і Нью-Йорка на Донеччині. Протягом останнього місяця спостерігається підвищена оперативна активність ворога в цих районах.

Як повідомляв Главред, Сили оборони України покинули населений пункт Урожайне на Донеччині, який був практично знищений російськими обстрілами. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що українські військові залишили село через неможливість утримання позицій.

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