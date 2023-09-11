Під загрозою великі міста України: експерт назвав, куди РФ націлила Іскандери

РФ стягує ОТРК Іскандер по всій лінії фронту, попередив Роман Світан.

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Роман Світан попередив про загрозу ударів ОТРК Іскандер / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан прокоментував загрозу застосування російськими окупантами оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер.

Крім ОТРК Іскандер, в Брянську область РФ перекинула також дивізіон берегових комплексів Бал з протикорабельними ракетами Х-35У, підкреслив він в комментрии Фокусу.

За словами військового експерта, вони аналогічні ракетам Х-22 і наводяться на радіоконтрастну ціль з низькою точністю попадання.

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"Фактичного збільшення кількості Іскандерів до серпня не відбулося. Їх підтягували і розтягували по всій лінії фронту. Весь лівий берег Дніпра і частина правого під загрозою. Правда, вони не на кордоні стоять, а кілометрів за 150 від нього. Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Кривий Ріг, Херсон вони можуть дістати", — попередив співрозмовник.

Водночас він пояснив, що знищити ракетні установки окупантів буде складно, адже вони розміщуються за лінією радіодальності.

Військовий експерт зазначив, що навести безпілотники на них вкрай складно, адже після пуску ракет вони їдуть з місця, тому їх можна знищити тільки при прямому управлінні безпілотником.

"Можна користуватися механізмами ретрансляції або супутниками. Упевнений, що наші спецслужби знайдуть вихід", — додав Світан.

Раніше повідомлялося, що РФ стягнула десятки Іскандерів до кордонів України. РФ методично завдає ударів по цивільних об'єктах, нагадав Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, раніше в ОГП розкрили деталі удару РФ по Чернігову. Росія використовувала ракету Іскандер-М зі зміненими налаштуваннями, розповів Юрій Білоусов.

Раньше експерт спрогнозував наслідки ударів РФ взимку. Сьогодні складно визначити потенціал російських ракетних ударів, протиповітряної оборони і того, як довго триватиме війна.

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