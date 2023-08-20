Іскандером били по людях на вулиці: в ОГП розкрили деталі удару РФ по Чернігову

Росія використовувала ракету Іскандер-М зі зміненими налаштуваннями, розповів Юрій Білоусов.

https://glavred.net/ukraine/iskanderom-bili-po-lyudyam-na-ulice-v-ogp-raskryli-detali-udara-rf-po-chernigovu-10494508.html Посилання скопійоване

РФ вдарила Іскандером по Чернігову / Колаж: Главред, Фото: t.me/mvs_ukraine, mil.ru

Нові подробиці ракетного удару російських окупантів по Чернігову повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, ОГП Юрій Білоусов.

Як підкреслив він в ході інформаційного телемарафону, слідством встановлено, що основна сила вибуху була в Чернігові 19 серпня спрямована саме на людей, які перебували навколо Драмтеатру.

"Росія використовувала ракету Іскандер-М. І є кілька налаштувань цієї ракети. Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася в повітрі. Такий вид налаштувань робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості", - розповів представник ОГП.

відео дня

Є вагомі підстави припускати, що основна сила вибуху була спланована на оточуючих людей, каже керівник департаменту ОГП.

Він уточнив, що розслідування встановлює осіб, які приймали рішення про нанесення удару, і безпосередньо завдавали цей удар. Також вивчаються всі обставини, пов'язані з організацією виставки. Також відпрацьовується версія про наведення удару ворожими агентами на території України, додав Білоусов.

Ракетний удар РФ по Чернігову

Нагадаємо, в результаті російського удару балістичною ракетою по центру Чернігова у суботу, 19 серпня, загинули 7 людей. За медичною допомогою звернулись 148 осіб, 15 були прооперовані, пошкоджено понад 60 будинків, повідомив голова обласної Військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

Пізніше стало відомо про те, що число жертв російського ракетного удару по Чернігову 19 серпня зросла до семи. Серед загиблих - 6 річна дівчинка. Ще одну 12-річну дівчинку терміново доставляють в реанімобілі до Києва. Дитина у важкому стані.

Більше новин: