Під загрозою - великі міста: до 2100 року під воду може піти частина України

Ви дізнаєтеся:
- Які території України можуть бути затоплені
- У чому головна причина глобального потепління
Прибережні області України можуть опинитися під водою вже до 2100 року. Це станеться в разі, якщо середня температура зросте приблизно на чотири градуси.
Затоплення здатні охопити площі в тисячі гектарів у разі. Про це розповіла голова правління Greenpeace в Україні Євгенія Засядько в коментарі для видання Телеграф.
За її словами, розглядаються сценарії потепління від півтора до двох градусів і до плюс чотирьох градусів.
За словами Засядько, можуть бути затоплені сільськогосподарські угіддя, промислові території, населені пункти. Під загрозою затоплення опиняться також і військові полігони, оскільки деякі з них розташовані неподалік від моря.
"Детальніше 1168 тисяч гектарів, сюди входять 212 тисяч гектарів сільськогосподарських територій, забудова 35 тисяч гектарів", - зазначила експертка.
Громадська організація "Екодія" показала мапу, на якій видно, якими можуть бути масштаби затоплення в Запорізькій та Одеській областях, у районі Бердянська та Одеси.
Засядько пояснила, що, на її думку, глобальні кліматичні зміни досягнуть таких масштабів уже з 2100 року.
Експерти стверджують: головна причина глобального потепління на планеті - надмірні викиди вуглекислого газу в атмосферу.
Засядько додала, що тему глобального потепління порушували, зокрема, в Паризькій угоді 2015 року, де прописано, що люди мають зробити все, щоб не допустити масштабного стихійного лиха до 2050 року. Однак поки що немає фактичного скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.
Як писав Главред, упродовж наступних п'яти років температура повітря на Землі досягне рекордних значень, що створить умови для більш смертоносних екстремальних погодних умов. На думку вчених, існує 70% ймовірність того, що за цей період температура у світі підвищиться на 1,5 градуса за Цельсієм.
Науковці також прогнозують, що через глобальне потепління та зміну клімату до 2070 року з лиця землі у світі зникнуть близько третини тварин і рослин. Головним фактором, який впливає на виживання популяцій тварин і рослин дослідники вважають максимальну денну літню температуру.
Інші новини:
- Льодовик Судного дня на межі стрімкого руйнування: похмурий прогноз учених
- Експерт розповіла, як вплине на Україну глобальне потепління
- Названо дату зникнення африканських льодовиків: жахливі наслідки зачеплять сотні мільйонів людей
Хто така Євгенія Засядько?
Євгенія Засядько - експертка з питань кліматичної політики, з досвідом роти в темі більше 6 років, та в темі захисту довкілля більше 10. Голова правління Грінпіс- Україна та членькиня ГО "Екодія"
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред