Під загрозою - великі міста: до 2100 року під воду може піти частина України

Затопити може поля, заводи і військові полігони.

Узбережжя потоне, якщо температура підніметься на +4°C / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Які території України можуть бути затоплені

У чому головна причина глобального потепління

Прибережні області України можуть опинитися під водою вже до 2100 року. Це станеться в разі, якщо середня температура зросте приблизно на чотири градуси.

Затоплення здатні охопити площі в тисячі гектарів у разі. Про це розповіла голова правління Greenpeace в Україні Євгенія Засядько в коментарі для видання Телеграф.

За її словами, розглядаються сценарії потепління від півтора до двох градусів і до плюс чотирьох градусів.

За словами Засядько, можуть бути затоплені сільськогосподарські угіддя, промислові території, населені пункти. Під загрозою затоплення опиняться також і військові полігони, оскільки деякі з них розташовані неподалік від моря.

"Детальніше 1168 тисяч гектарів, сюди входять 212 тисяч гектарів сільськогосподарських територій, забудова 35 тисяч гектарів", - зазначила експертка.

Громадська організація "Екодія" показала мапу, на якій видно, якими можуть бути масштаби затоплення в Запорізькій та Одеській областях, у районі Бердянська та Одеси.

Яку частину України може затопити / Карта: Екодія

Засядько пояснила, що, на її думку, глобальні кліматичні зміни досягнуть таких масштабів уже з 2100 року.

Експерти стверджують: головна причина глобального потепління на планеті - надмірні викиди вуглекислого газу в атмосферу.

Засядько додала, що тему глобального потепління порушували, зокрема, в Паризькій угоді 2015 року, де прописано, що люди мають зробити все, щоб не допустити масштабного стихійного лиха до 2050 року. Однак поки що немає фактичного скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Як писав Главред, упродовж наступних п'яти років температура повітря на Землі досягне рекордних значень, що створить умови для більш смертоносних екстремальних погодних умов. На думку вчених, існує 70% ймовірність того, що за цей період температура у світі підвищиться на 1,5 градуса за Цельсієм.

Науковці також прогнозують, що через глобальне потепління та зміну клімату до 2070 року з лиця землі у світі зникнуть близько третини тварин і рослин. Головним фактором, який впливає на виживання популяцій тварин і рослин дослідники вважають максимальну денну літню температуру.

Хто така Євгенія Засядько? Євгенія Засядько - експертка з питань кліматичної політики, з досвідом роти в темі більше 6 років, та в темі захисту довкілля більше 10. Голова правління Грінпіс- Україна та членькиня ГО "Екодія"

