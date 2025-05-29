Екстремальна погода і смертоносна спека: синоптики дали тривожний прогноз на 5 років

Коротко:
- Танення льодовиків скоро може незабаром досягти точки неповернення
- Середня температура підвищиться щонайменше на 1,5 °С
Упродовж наступних п'яти років температура повітря на Землі досягне рекордних значень, що створить умови для більш смертоносних екстремальних погодних умов. На думку вчених, існує 70% ймовірність того, що за цей період температура у світі підвищиться на 1,5 градуса за Цельсієм.
Аналітики посилаються на щорічний звіт Всесвітньої метеорологічної організації та Метеорологічного бюро Великої Британії, передає CNN Climate.
Науковці попереджають, що танення морського льоду і льодовиків може незабаром досягти точки неповернення, що матиме драматичні наслідки для підвищення рівня моря.
Також повідомляється про 80% ймовірності того, що принаймні один рік упродовж наступних п'яти стане найтеплішим за всю історію спостережень. Не виключено, що в один із цих років середня температура буде щонайменше на 1,5 °С вищою, ніж в епоху до того, як люди почали спалювати великі обсяги викопного палива, що нагріває планету.
Синоптики зазначають, що ймовірність цього становить 1%, але навіть це є значною і відображає те, як імовірність року з температурою, більшою на 1,5 °С, зросла за останнє десятиліття.
Очікується, що потепління в Арктиці продовжить значно випереджати решту світу, при цьому потепління більш ніж у 3,5 раза перевищить середній світовий показник під час полярної зими. Поряд із таненням крижаних щитів і підвищенням рівня моря, кожна частка градуса потепління все також призводитиме до частіших та інтенсивніших екстремальних погодних явищ, таких як хвилі тепла і сильні зливи.
"Ми щойно пережили десять найтепліших років за всю історію спостережень. На жаль, цей звіт не дає жодних ознак перепочинку найближчими роками, і це означає, що негативний вплив на нашу економіку, повсякденне життя, екосистеми та планету посилюватиметься", - заявив заступник генерального секретаря Всесвітньої метеорологічної організації Ко Барретт.
За словами вчених, минулий рік був найспекотнішим за всю історію спостережень. Останні ж п'ять років характеризувалися погіршенням екстремальних явищ по всьому світу, від безпрецедентних хвиль тепла до смертоносних повеней на суходолі через урагани, що швидко посилюються.
"Звіти містить висновки з більш ніж 200 прогнозів комп'ютерних моделей, що виконуються 15 науковими інститутами по всьому світу. Там наголошується, що останні п'ятирічні прогнози цієї групи виявилися вельми точними в глобальному масштабі, водночас точність прогнозів на більш регіональних рівнях була нижчою", - ідеться у повідомленні.
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