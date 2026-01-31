Чому 1 лютого не можна скаржитися на життя: яке церковне свято

Сумніви, скарги та нарікання на життя небажані 1 лютого: проблеми будуть переслідувати довше, якщо їх посилювати своєю увагою.

Яке 1 лютого свято

У неділю, 1 лютого, в православному календарі день пам'яті святого мученика Трифона. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Трифон народився приблизно в III столітті в місті Кампсад (сучасна територія Туреччини) в родині християн. Вже з раннього дитинства виявляв надзвичайну побожність і любов до Бога. З юних років він присвятив себе молитві, посту і допомозі нужденним.

Згідно з традицією, він був пастухом, який доглядав за стадами свого батька, і вже тоді почав проявляти дар зцілення: лікував тварин від хвороб і допомагав людям з різними недугами. Його чудові здібності швидко привернули увагу оточуючих і представників влади, що призвело до конфліктів з язичниками.

Під час правління імператора Діоклетіана і правителів, які переслідували християн, Трифон був заарештований через відмову зректися віри в Христа. Йому пропонували віддати шану язичницьким богам і принести жертву, але він рішуче відмовився.

Трифон зазнав численних тортур, але його віра залишалася непохитною. Згідно з переказами, його мучителі не могли зламати його дух, а сам святий творив чудеса навіть у в'язниці: зцілював хворих і відганяв злого духа. Зрештою, Трифон був страчений, і його мученицька смерть стала символом відданості Христу до останньої хвилини.

Прикмети 1 лютого

Якщо 1 лютого сильний мороз, весна буде пізньою.

Сніг, що швидко тане 1 лютого, - до врожаю ягід і хліба.

Дощ у цей день - до багатого врожаю трав і сіна.

Що не можна робити 1 лютого

За народними прикметами, в цей день не варто купувати ножі і залишати гроші на столі, інакше можна втратити фінанси. Не рекомендується також тримати в серці негатив або гнів на інших, що може привернути неприємності. Сумніви, скарги і нарікання на життя теж небажані: проблеми будуть переслідувати довше, якщо їх посилювати своєю увагою.

Що можна робити 1 лютого

Мученику Трифона в цей день моляться про здоров'я, захист від бісів і чаклунства, зцілення очей, а також про охорону врожаю від шкідників. Святий Трифон вважається покровителем сім'ї та шлюбу: до нього звертаються за миром у родині, щасливими заручинами та благословеннями для щасливих подружжя.

