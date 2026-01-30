Світла буде в рази більше: графіки відключень для Львівщини на 31 січня

За розпорядженням Укренерго протягом доби у Львові та області буде застосовано погодинні відключення.

Відключення світла на Львівщині 31 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

У суботу, 31 січня, у Львові та області діятимуть погодинні відключення електроенергії для всіх груп споживачів. Світло вимикатимуть один раз на добу. Про це повідомило Львівобленерго.

Причиною обмежень є дефіцит потужностей в енергосистемі. Енергетики закликають мешканців Львівщини економно користуватися електроенергією та не вмикати одночасно потужні прилади, щоб зменшити навантаження на мережу.

Графік відключень на 31 січня

За даними обленерго, максимальна тривалість відключень буде у групи 2.1. Споживачам цієї групи вимкнуть світло на 4 години.

Найменше без світла будуть споживачі груп 3.1 та 4.1. Їм світло вимкнуть лише на 2,5 години. Усі інші групи не матимуть світла близько 3-3,5 годин.

Група 1

1.1. Електроенергії немає з 08:00 до 11:00.

1.2. Електроенергії немає з 14:30 до 18:00.

Група 2

2.1. Електроенергії немає з 00:00 до 04:00.

2.2. Електроенергії немає з 11:00 до 14:30.

Група 3

3.1. Електроенергії немає з 21:30 до 24:00.

3.2. Електроенергії немає з 18:00 до 21:30.

Група 4

4.1. Електроенергії немає з 21:30 до 24:00.

4.2. Електроенергії немає з 04:00 до 07:30.

Група 5

5.1. Електроенергії немає з 14:30 до 18:00.

5.2. Електроенергії немає з 07:30 до 11:00.

Група 6

6.1. Електроенергії немає з 11:00 до 14:30.

6.2. Електроенергії немає з 18:00 до 21:30.

Графік відключень на Львівщині на 31 січня / Фото: Львівобленерго

Дізнатися групу відключень можна на сайті "Львівобленерго", у чат-ботах компанії в Viber та Telegram, а також у мобільному застосунку КомКом.

Пункти незламності на Львівщині

На Львівщині працюють 174 пункти незламності з 851 підготовленого. Решта перебуває у режимі готовності і може відкритися швидко, повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Дізнатися адресу найближчого пункту можна через застосунок "Дія". Для цього потрібно авторизуватися у додатку, перейти в розділ "Сервіси" й обрати пункт "Незламність".

На мапі можна дозволити доступ до геолокації або знайти пункти вручну, змінюючи масштаб. Сервіс працює як онлайн, так і офлайн.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Президент Зеленський повідомив, що Україна готова дзеркально утримуватися від ударів по російських об’єктах в рамках домовленості зі США про енергетичне перемир’я. За його словами, Росія переорієнтовує атаки на логістику та вузлові станції.

Як повідомляв Главред, попри рекордні морози та масові руйнування енергосистеми, Україна досі не отримала близько 250 млн доларів, обіцяних західними партнерами на відновлення критичної інфраструктури. За даними Reuters, гроші мали піти на закупівлю скрапленого газу та ремонт електростанцій після російських ударів.

Крім цього, через сильні морози з 31 січня можливі масові аварійні відключення. Пошкоджені мережі можуть спричинити тривалі перебої з електроенергією й наступного тижня, попереджає експерт Руслан Чорний.

Про джерело: Львівобленерго Львівобленерго - оператор системи розподілу електроенергії на території Львівської області. Компанія забезпечує розподіл електричної енергії до побутових і непобутових споживачів, експлуатацію та обслуговування електромереж, а також приєднання нових об’єктів до мережі. Підприємство працює у складі енергетичної системи України та виконує функції відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

