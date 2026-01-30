Українцям скасують оплату за опалення та воду, яких не було: кого це торкнеться

Суми перерахунк споживачі побачать вже у квитанціях за наступний місяць.

https://glavred.net/economics/ukraincam-otmenyat-oplatu-za-otoplenie-i-vodu-kotoryh-ne-bylo-kogo-eto-kosnetsya-10736795.html Посилання скопійоване

Українцям перерахують платіжки за дні без опалення: як зміниться сума / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Українці не платитимуть за опалення та воду, яких у них не було через обстріли РФ

Уряд ухвалив рішення про перерахунок платіжок

Подавати заяви не потрібно - перерахунок відбудеться автоматично

Уряд ухвалив постанову про автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або були неналежної якості.

Рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

відео дня

"Надавачі комунальних послуг зобов'язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг і відобразити ці суми у платіжках", - наголосила Свириденко.

Зазначається, що оператори повинні оприлюднити інформацію про кількість днів відсутності послуг у кожному будинку. За цей період плата не буде нараховуватися.

Контролювати виконання цього рішення доручено Міністерству розвитку громад і територій та Держпродспоживслужбі.

Самим споживачам жодних додаткових заяв подавати не потрібно.

Чи будуть в Україні масштабні відключення - прогноз експерта

Главред писав, що за словами експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева, РФ не планує зупинятися у своїх терористичних спробах знищити українську енергетику, яка забезпечує теплом десятки тисяч житлових будинків.

На його думку, перспективу, яка нас чекає, можна зобразити у вигляді синусоїди: черговий удар, період відновлення, повернення графіків стабілізаційних відключень, а потім знову Росія завдасть чергового удару по нашій енергетиці.

Відключення опалення - новини по темі

Раніше експерт розповів про сценарій повного відключення опалення в Києві. З урахуванням того, що саме столиця є однією з головних цілей ударів, на неї припадає найбільша їх концентрація.

Як раніше писав Главред, після нічних атак противника на об'єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській і Харківській областях.

Нагадаємо, в Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Читайте також:

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред