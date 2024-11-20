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Якою буде зима 2025 в Україні: кліматолог Засядько дала прогноз

Марія Тупік
20 листопада 2024, 15:50
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2024 рік побив рекорди попередніх і став найбільш теплим на планеті, про це розповіла Главреду Євгенія Засядько.
Погода на 2025 рік
Якою буде погода та клімат в 2025 році / Колаж Главред

Погода в 2024 році побила всі рекорди. Зміна клімату вплинула і на зміну температури в нашій країні.

Експерт з кліматичної політики Євгенія Засядько в інтерв’ю Главреду розповіла, чи чекати українцям на холодну зиму, які ризики існують для України у наступному році через війну, та як адаптація до глобальних змін клімату може змінити українські міста.

Метеорологічне літо в Україні цього року було доволі тривалим. З чим це пов'язано? З чим взагалі пов'язана така аномальна погода?

відео дня

За даними досліджень науковців, теплий період в Україні буде збільшуватися саме через зміну клімату. Ми будемо спостерігати скорочення осіннього та весняного періоду, тоді як літо, навпаки, буде збільшуватися.

Насправді, ці зміни спостерігаються не тільки в Україні, а і по всьому світу. Глобальна температура продовжує підвищується, кожен рік стає більше теплішим за попередні. Тому питання залишається актуальним. Зараз проходять світові кліматичні переговори. Поточного місяця збирається КОП-29 (Конференція ООН щодо зміни клімату), це вже 29 переговори, де всі країни світу збираються, щоб знайти рішення щодо скорочення викидів, адаптації та фінансування. Зараз ще рано говорити про результати, бо тільки починається другий тиждень конференції, і на ньому мають ухвалити якісь рішення. Але попри підписання у 2015 році Паризької угоди, викиди продовжують зростати, незважаючи на те, що згідно документа всі країни мають зробити усе можливе, аби не допустити підвищення глобальної температури на 1,5 градуси від доіндустріального періоду, тобто від кінця 19-го століття.

Клімат в Україні змінюється
Клімат в Україні змінюється / pixabay

Ми вже досить близько наблизилися до цього показника, хоча ці 1,5 градуса – це мета до 2100 року. Велика імовірність що людство не виконає ті умови, які були підписані у 2015 році, бо глобально викиди зростають, і досі не досягли свого піку. Є окремі країни, які досить активно скорочують ці викиди, як і Євросоюз в цілому. Натомість є, наприклад, Індія, де викиди зростають більше ніж на 4%.

Україна – одна з тих країн, які з 1990-х років активно скорочували викиди. Я не можу сказати, наскільки ми скоротили їх за минулий рік. Станом, наприклад, на 2021 рік, ми скоротили викиди більше, ніж на 60%. Протягом війни, коли Росія зруйнувала дуже багато наших обʼєктів промисловості, а 6 мільйонів населення виїхали, є великі шанси, що наші викиди скоротилися ще більше, ніж раніше.

Зараз ми можемо говорити, що в наступні роки в Україні і в усьому світі буде також продовжуватися це аномальне потепління?

Про глобальну температуру можна сказати, що вона буде зростати. Але чи буде саме потепління, чи, можливо, наступний рік буде, навпаки, прохолоднішим за попередні – тут вже питання. Скоріше за все, наступного року будуть спостерігатися піки потепління і все одно буде найспекотніше.

Прояв зміни клімату – це те, що погода стає досить нестабільною. У нас відбуваються різкі зміни погодних умов, температура різко знижується чи підвищується з +45 до +20 градусів протягом декількох днів. Тож будуть як спекотні дні, так і холодні.

Якою буде зима в України 2024-2025

Насправді за даними науковців нам все одно варто очікувати, що в Україні будуть холодні періоди взимку, тобто менше -15 градусів. Залишатимуться міні сезони, але вони вже не будуть такими, як ми звикли, коли в нас протягом трьох місяців зима, осінь, літо і весна з більш чіткими розподілами температури.

Щодо осені. Чи можна говорити вже зараз, що осінь в Україні стала аномально теплою? Можете ви якось охарактеризувати, як ця осінь минула для України?

Насправді поточний рік побив рекорди попередніх і став найбільш теплим. За осінь зараз трохи рано говорити, бо, скоріше за все, ще підраховують усі дані. Але дійсно, ми відчуваємо, що цей період осені та весни буде зменшуватися. У нас буде більше днів літа. Чи буде збільшуватися зимовий період – не думаю.

Ви вже трохи сказали про зиму в Україні, але в мене все-таки є питання: чи ця зима буде теплішою за попередню? І чи очікувати нам сильних опадів?

Тут я не можу вам сказати. Це те, що говорили про розбалансованість, і не можна зрозуміти, коли та як це буде. Дуже гарний приклад – Іспанія, де за 20 хвилин випали величезні опади. Рівень води сягав першого поверху. Протягом цих дощів випала річна норма опадів. Подібні приклади були і в попередні роки в Україні, коли затоплювалися міста.

Я сподіваюся, що у нас будуть опади взимку, бо це досить сильно впливає на те, наскільки будуть наповнені річки навесні, адже Україна не є країною, яка найбільш забезпечена водою. Оскільки більшість води ми використовуємо саме з річок, наявність опадів досить сильно впливає на наше життя.

Ви казали, що може бути мінус 15 градусів взимку. Чи можна зараз говорити про те, як почнеться зима?

На жаль, не можу сказати. Але точно варто говорити, що зима буде. Нам не варто розраховувати, що через 10 років зими не буде і ми будемо у футболках ходити – ні, цього не буде. Зима буде залишатися, цього року вона теж буде. Наскільки саме вона буде холодною, зараз сказати важко. Насправді, порівняно з минулими роками, зими в нас стають більш м'якими. В умовах війни нам це тільки допомагає, бо ми використовуємо менше ресурсів, нам потрібно менше електроенергії на опалення.

І Євросоюзу теж легше, оскільки вони можуть швидше відмовитись від російського газу.

Євгеніє, як війна вплинула на зміну клімату в Україні і яких ми зазнаємо збитків?

По-перше, як я вже говорила, через те, що Росія зруйнувала дуже багато промисловості, 6 мільйонів населення виїхали – це дуже багато. У співвідношенні з європейськими країнами, ця кількість може бути співмірна населенню кількох країн. Людина теж викидає парникові гази своєю діяльністю. Але дії Росії призвели до додаткових викидів. Військові дії – це постійні викиди парникових газів, міграція.

Через дії Росії на початку війни за межі країни виїхали більше, ніж 10 мільйонів людей. До того ж, у нас додатково були ті люди, які переміщувалися всередині України. Усе це призвело до суттєвої міграції, і, відповідно, до більшого використання транспорту, який є одним із джерел викидів парникових газів. А це і спалювання бензину, і нафти. Ще через дії Росії довелося змінити всі глобальні авіаційні перевезення – якщо раніше можна було літати через територію України, то зараз всім літакам доводиться облітати, що теж провокує величезні викиди.

За 2,5 роки дії Росії призвели до додаткових 175 млн тон викидів, їх можна порівняти з усіма викидами Нідерландів. Це підрахували міжнародні науковці, у співпраці з Міндовкілля та ГО "Екодія". Дії Росії підсилюють зміну клімату.

Що відбувається з кліматом у світі? Ви вже казали про Іспанію, де була потужна повінь. Землетруси в Туреччині, пожежі в Америці. Що буде наступного року?

Ніхто не зможе відповісти на це питання, але кожен регіон приблизно розуміє можливі ризики. Зрозуміло, в Іспанії навряд чи могли очікувати, що в них випаде річна норма опадів. У них, скоріше, це все більше зсувається до посух. Бо, як я знаю, до того дощів у регіоні не було протягом кількох місяців поспіль.

Дивіться відео, як Валенсію затопила потужна повінь:

Але нам треба готуватися до таких викликів, та вживати відповідні заходи. Наприклад, якщо високий рівень води провокував затоплення, важливо мати природні території, парки, дерева, які могли б швидко поглинати цю воду.

Чому, наприклад, у Києві та інших містах України відбуваються затоплення? Бо каналізаційні стоки просто не можуть впоратися, часто бувають забруднені. Але ніколи їхній об'єм не був розрахований на такі обсяги. Додатково скорочуються зелені зони, вирубуються парки, а на їх місці будуть будинки або дороги, що не сприяє поглинанню води під час сильних опадів.

Зараз я не можу сказати, що буде наступного року, але ми маємо використовувати даний час для адаптації, розуміючи ризики, та готуватися до них. Для України можуть бути актуальними посухи. Ми маємо ефективно використовувати наші наявні водні ресурси. Тим паче, що ми – аграрна країна.

Хто така Євгенія Засядько?

Євгенія Засядько - експертка з питань кліматичної політики, з досвідом роботи в темі більше 6 років, та в темі захисту довкілля більше 10. Голова правління Грінпіс-Україна та член ГО "Екодія"

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