Графік вимкнення світла на 31 січня: як вимикатимуть електроенергію в Сумах

Сумиобленерго буде протягом всієї доби вимикати світло в обсязі кількох черг.

Графік вимкнення світла в Сумах 31 січня / Колаж: Главред, фото: pexels

Чи будуть вимикати світло в Сумах 31 січня

Якими будуть графіки вимкнення світла в Сумах 31 січня

У Сумах 31 січня будуть вимикати світло за графіками. Про це повідомляє Сумиобленерго.

Причиною вимкнень світла є ворожі удари, які спричинили значний дефіцит в енергосистемі.

"Коли світло з’являється, будь ласка, не вмикайте всі прилади одночасно. Під час відключень від'єднайте техніку від електромережі, щоб уникнути коливань напруги, коли електропостачання буде відновлене", - йдеться у повідомленні.

Що означають черги вимкнень світла / Інфографіка: Главред

Графіки відключення світла в Сумах

Укренерго вводить графіки вимкнення світла для Сум в обсязі кількох черг.

Графіки для кожної черги та підчерги:

черга 1.1:

з 00:00 до 4:00;

з 6:00 до 10:00;

з 12:00 до 16:00;

з 18:00 до 22:00;

черга 1.2:

з 00:00 до 2:00;

з 4:00 до 8:00;

з 10:00 до 14:00;

з 16:00 до 20:00;

з 22:00 до 00:00;

черга 2.1:

з 2:00 до 6:00;

з 8:00 до 12:00;

з 14:00 до 18:00;

з 20:00 до 00:00;

черга 2.2:

з 00:00 до 4:00;

з 6:00 до 10:00;

з 12:00 до 16:00;

з 18:00 до 22:00;

черга 3.1:

з 00:00 до 2:00;

з 4:00 до 8:00;

з 10:00 до 14:00;

з 16:00 до 20:00;

з 22:00 до 00:00;

черга 3.2:

з 2:00 до 6:00;

з 8:00 до 12:00;

з 14:00 до 18:00;

з 20:00 до 00:00;

черга 4.1:

з 00:00 до 4:00;

з 6:00 до 10:00;

з 12:00 до 16:00;

з 18:00 до 22:00;

черга 4.2:

з 00:00 до 2:00;

з 4:00 до 8:00;

з 10:00 до 14:00;

з 16:00 до 20:00;

з 22:00 до 00:00;

черга 5.1:

з 2:00 до 6:00;

з 8:00 до 12:00;

з 14:00 до 18:00;

з 20:00 до 00:00;

черга 5.2:

з 00:00 до 4:00;

з 6:00 до 10:00;

з 12:00 до 16:00;

з 18:00 до 22:00;

черга 6.1:

з 00:00 до 2:00;

з 4:00 до 8:00;

з 10:00 до 14:00;

з 16:00 до 20:00;

з 22:00 до 00:00;

черга 6.2:

з 2:00 до 6:00;

з 8:00 до 12:00;

з 14:00 до 18:00;

з 20:00 до 00:00.

Графік вимкнення світла в Сумах 31 січня / фото: Сумиобленерго

Коли скасують графіки відключень світла - думка експерта

Як раніше писав Главред, повне припинення погодинних відключень електроенергії в Україні можливе не раніше ніж через два-три роки. Про це в коментарі Телеграфу повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Коментуючи перспективи пом’якшення або скасування обмежень електропостачання, він висловив доволі стриманий, радше песимістичний прогноз, зазначивши, що на повне зникнення графіків доведеться чекати ще кілька років.

"Графіки закінчаться років за два-три", - вказав він.

Відключення світла - що відомо про графіки відключень світла

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у столиці з опівночі 29 січня почнуть діяти тимчасові графіки подачі електроенергії. Незважаючи на гострий дефіцит потужностей у Києві, енергетикам вдалося скласти розклад відключень, виходячи з наявних можливостей. Про це повідомили в ДТЕК.

Найближчі три тижні, за оцінкою Reuters, стануть особливо важкими для українців через сильні морози та значні руйнування енергетичної інфраструктури, спричинені масованими російськими ударами.

Водночас енергетичний експерт Геннадій Рябцев попереджає, що без появи нових джерел генерації тривалість відключень для населення зростатиме, а їх масштаб і швидкість запровадження напряму залежатимуть від ефективності захисту енергосистеми.

