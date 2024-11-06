Під ударом 2 міста, є поранені: РФ вдарила по Україні ракетами - що відомо

Росіяни завдали ракетного удару по Чернігівщині, внаслідок удару є постраждалі.

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РФ завдала ракетного удару по Чернігівщині - є поранені / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

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РФ атакувала ракетами Чернігівщину

Внаслідок удару є поранені, один із постраждалих - в тяжкому стані

Ввечері, 6 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Чернігову та місту Ніжин Чернігівської області. Про це у своєму Telegram повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Зафіксовано вибух крилатої ракети на околицях міста. Попередньо постраждала 1 людина, її стан уточнюється", - написав він станом на 18:09.

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Станом на 18:41 кількість постраждалих внаслідок удару по околицях Чернігова зросла до двох людей.

"Одна в тяжкому стані, інша має стан середньої важкості. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надається вся необхідна допомога", - зазначив він.

Крім того, росіяни завдали удар по місту Ніжин на Чернігівщині. Про приліт ракети по території міста повідомив міський голова Олександр Кодола в коментарі "Суспільному".

"Дійсно був приліт ракети по місту. Це не житловий будинок. Які саме руйнування, буде відомо пізніше, наразі небезпечно туди виїжджати, є загроза повторного прильоту", — сказав Олександр Кодола.

Звідки РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Що таке крилата ракета? Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.

В даний час є безпілотною зброєю, повідомляє Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у жовтні російські війська завдавали по Україні поодиноких ракетних ударів із суворо обмеженої номенклатури, що може свідчити про накопичення ракетних запасів (зокрема Х-101/555 і "Калібр") з метою їх активнішого застосування під час опалювального сезону, зазначив військовий експерт Олександр Коваленко.

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