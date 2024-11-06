Під ударом 2 міста, є поранені: РФ вдарила по Україні ракетами - що відомо

Коротко:
- РФ атакувала ракетами Чернігівщину
- Внаслідок удару є поранені, один із постраждалих - в тяжкому стані
Ввечері, 6 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Чернігову та місту Ніжин Чернігівської області. Про це у своєму Telegram повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
"Зафіксовано вибух крилатої ракети на околицях міста. Попередньо постраждала 1 людина, її стан уточнюється", - написав він станом на 18:09.
Станом на 18:41 кількість постраждалих внаслідок удару по околицях Чернігова зросла до двох людей.
"Одна в тяжкому стані, інша має стан середньої важкості. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надається вся необхідна допомога", - зазначив він.
Крім того, росіяни завдали удар по місту Ніжин на Чернігівщині. Про приліт ракети по території міста повідомив міський голова Олександр Кодола в коментарі "Суспільному".
"Дійсно був приліт ракети по місту. Це не житловий будинок. Які саме руйнування, буде відомо пізніше, наразі небезпечно туди виїжджати, є загроза повторного прильоту", — сказав Олександр Кодола.
Що таке крилата ракета?
Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.
В даний час є безпілотною зброєю, повідомляє Вікіпедія.
Удари по Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у жовтні російські війська завдавали по Україні поодиноких ракетних ударів із суворо обмеженої номенклатури, що може свідчити про накопичення ракетних запасів (зокрема Х-101/555 і "Калібр") з метою їх активнішого застосування під час опалювального сезону, зазначив військовий експерт Олександр Коваленко.
Водночас російські окупанти змінили тактику використання дронів-камікадзе "Шахед", зазначив експерт з авіації Валерій Романенко.
За словами речника КМВА Михайла Шаманова, нова тактика полягає в тому, що безпілотники спрямовують на Київ на надзвичайно низькій висоті, що ускладнює їхнє перехоплення.
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