РФ змінила тактику обстрілів 'Шахедами': чим небезпечна нова стратегія окупантів

Романенко вважає, що для відбиття російських атак, Україні потрібно більше зенітно-ракетних комплексів.

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Атака ударних безпілотників / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Окупанти змінюють тактику обстрілів

Україні потрібно більше ЗРК для відбиття повітряних атак

Російські окупанти використовують нову тактику застосування дронів-камікадзе "Шахед". Про це розповів експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в етері "Radio NV".

За його словами, окупанти регулярно змінюють маршрути ударів "Шахедами", щоб залітати у великі українські міста з різних напрямків.

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"Програма складається так, щоб ці дрони залітали до Києва з будь-якого напрямку. Наприклад, із Житомирської області. Це означає, що ми мобільні групи й засоби ППО по всій території України повинні розміщувати навколо об'єктів, а не по дузі найімовірнішого напрямку", - поділився Романенко.

Shahed / Инфографика: Главред

За словами експерта, нова стратегія окупантів призвела до того, що українським силам протиповітряної оборони доводиться розосереджуватися та використовувати зенітні ракети.

"А ми бережемо ракети до ЗРК, тому що росіяни накопичують запаси ракет", - підкреслив експерт.

Хто такий Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше писав Главред, в ніч на 31 жовтня збройні сили країни-агресора РФ завдали авіаудару по Харкову. Удар припав на житловий багатоповерховий будинок. На місці прильоту виникла пожежа. Унаслідок удару РФ зруйновано майже весь під'їзд житлового будинку.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок авіаудару по багатоповерхівці в Харкові кількість поранених зросла до 34 людей. За його словами, загинув один хлопчик, якому у вересні виповнилося 12 років.

Також 31 жовтня, у Києві оголошували повітряну тривогу через дрони росіян, які летіли у напрямку у столиці. Начальник КМВА Сергій Попко писав, що о 5:40 в області та на підступах до Києва працювала ППО.

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