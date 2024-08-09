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"Кремль відчуває, що його бояться": Золотарьов пояснив, як поведінка США заохочує РФ воювати

Альона Вороніна
9 серпня 2024, 10:08
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Оскільки країна-агресорка Росія бачила таку позицію США, це ще більше заохочувало її воювати.
Владимир Путин, Андрей Золотарев
Золотарьов пояснив, як поведінка США заохочує РФ воювати/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Для США було важливо не допустити, щоб війна перекинулася на територію країн НАТО. Вони боялися, як би чогось не сталося в разі більш рішучої підтримки України, і саме тому не достатньо рішуче підтримували нашу державу.

А Кремль при цьому відчував, що його бояться. І оскільки країна-агресорка Росія бачила таку позицію США, це ще більше заохочувало її воювати. Таку думку висловив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов під час чату на Главреді. За його словами, "якщо гопник у підворітті відчуває, що жертва боїться, він її дотискає", і саме так поводиться Кремль.

"Байден виявився надто обережним політиком. Так, у лютому 2022 року було важко уявити, що демократи підуть на такі рішучі кроки з підтримки України, але цього все одно було замало. Наводять приклад гарантій безпеки від США. Але я дивлюся на них – там смердить Будапештським меморандумом. Це лише декларація про наміри, піар-акція", – зазначив Золотарьов.

Він звернув увагу, що США зараз проти членства України в НАТО, і при цьому нагадав, що 2008 року, напередодні Бухарестського саміту, Сполучені Штати були за, а проти були Німеччина і Франція.

"Але Байден цілком міг надати Україні статус основного союзника США поза НАТО, для чого не потрібен консенсус країн-членів НАТО. Кенії ж він надав такий статус у 2022 році, і Колумбії теж. Це країни, над якими нависає ядерний кийок Росії? Це території, які РФ рве? Ні, це країни, яким практично нічого не загрожує! Але з Україною дідусь Джо забоявся. Росія бачить таку позицію США. Чому б не воювати? Тим більше, Росія стверджує, що воює не з Україною, а з глобальним Заходом, НАТО. А обиватель, який дивиться Соловйова, Скабєєву і Симоньян, у це вірить", – зазначив політолог.

Дивіться відео повної розмови з Андрієм Золотарьовим про переговори з Росією, вибори в США і перспективи завершення війни:

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Військова допомога Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що перші F-16 уже в українському небі – з'явилися дивовижні фото. Президент Володимир Зеленський провів історичну зустріч із пілотами, які керуватимуть винищувачами.

Також в ISW назвали умову ефективного використання F-16 в Україні. Як зазначають експерти, Україна має знищити ворожу ППО на окупованих територіях і РФ.

Нагадаємо, політолог Олександр Морозов зазначив, що підтримка України посилюватиметься, але є три "але". Санкції щодо Росії посилюватимуться й надалі. Але одночасно виникатиме і питання, до якої міри їх можна посилювати.

У той же час на Заході видали відверту заяву. Західні експерти згодні, що авіацію необхідно було поставити ще на початку літнього контрнаступу ЗСУ 2023 року.

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новини Росії війна в Україні новини США військова допомога Андрій Золотарьов
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