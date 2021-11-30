Київ потоне в заторах: де і коли перекриють вулиці, і з чим це пов'язано

1 грудня в столиці пройдуть акції протесту.
У центрі Києва в середу, 1 грудня, через масові заходи очікуються обмеження руху транспорту.
В Патрульній поліції Києва склали карту ймовірних заторів.
У зв'язку з проведенням масових заходів 1 грудня протягом дня можливе обмеження руху транспорту в столиці на вулицях:
- Хрещатик;
- Михайлівська;
- Шовковичний;
- Лютеранський;
- Круглоуніверситетська;
- Архітектора Городецького;
- Заньковецької;
- Садовий;
- Інститутський;
- Липська.
У поліції просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і вибрати інші маршрути руху.
Нагадаємо, жителів Києва попередили про погіршення погодних умов в ніч на 1 грудня. У столиці прогнозується мокрий сніг, шквалистий вітер і мороз.
У разі погіршення погодних умов буде прийнято рішення про обмеження в'їзду великогабаритного транспорту в місто.
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Автор: Уляна Виноградова