Київ потоне в заторах: де і коли перекриють вулиці, і з чим це пов'язано

Пробки в Києві будуть через акції протесту / УНІАН

У центрі Києва в середу, 1 грудня, через масові заходи очікуються обмеження руху транспорту.

В Патрульній поліції Києва склали карту ймовірних заторів.

У зв'язку з проведенням масових заходів 1 грудня протягом дня можливе обмеження руху транспорту в столиці на вулицях:

Хрещатик;

Михайлівська;

Шовковичний;

Лютеранський;

Круглоуніверситетська;

Архітектора Городецького;

Заньковецької;

Садовий;

Інститутський;

Липська.

У поліції просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і вибрати інші маршрути руху.

Нагадаємо, жителів Києва попередили про погіршення погодних умов в ніч на 1 грудня. У столиці прогнозується мокрий сніг, шквалистий вітер і мороз.

У разі погіршення погодних умов буде прийнято рішення про обмеження в'їзду великогабаритного транспорту в місто.

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