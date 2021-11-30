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Київ потоне в заторах: де і коли перекриють вулиці, і з чим це пов'язано

30 листопада 2021, 20:01

1 грудня в столиці пройдуть акції протесту.

Пробки в Києві
Пробки в Києві будуть через акції протесту / УНІАН

У центрі Києва в середу, 1 грудня, через масові заходи очікуються обмеження руху транспорту.

В Патрульній поліції Києва склали карту ймовірних заторів.

У зв'язку з проведенням масових заходів 1 грудня протягом дня можливе обмеження руху транспорту в столиці на вулицях:

  • Хрещатик;
  • Михайлівська;
  • Шовковичний;
  • Лютеранський;
  • Круглоуніверситетська;
  • Архітектора Городецького;
  • Заньковецької;
  • Садовий;
  • Інститутський;
  • Липська.

У поліції просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і вибрати інші маршрути руху.

Нагадаємо, жителів Києва попередили про погіршення погодних умов в ніч на 1 грудня. У столиці прогнозується мокрий сніг, шквалистий вітер і мороз.

У разі погіршення погодних умов буде прийнято рішення про обмеження в'їзду великогабаритного транспорту в місто.

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