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Дві області РФ атакували дрони: лунали вибухи, спалахнули пожежі

Анна Ярославська
6 серпня 2024, 07:59
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Місцева влада двічі за ніч заявляла спочатку про ракетну небезпеку, а потім - про дронову атаку.
Наслідки атаки дронів у РФ
Наслідки атаки дронів у РФ / Колаж: Главред, фото: Telegram

У ніч проти вівторка, 6 серпня, у країні-агресорі РФ заявили про атаку безпілотників на Курську та Бєлгородську області. Прогриміли сильні вибухи в кількох містах, працювали сили і засоби ППО через атаку безпілотників. Повідомляється, що пошкоджено будинки і згоріли автомобілі.

Зазначається, що вибухи в Курській області лунали в Суджі, Коренєвому, Льговському, Білівському, Курчатовському та Жовтневому районах.

При цьому місцева влада заявляла спочатку про ракетну небезпеку, причому двічі цієї ночі, а потім - про дронову атаку, про роботу ППО і про нібито знищення трьох безпілотників.

відео дня

У повітряному нападі російська сторона традиційно звинувачує Україну.

"У Курській області збито 3 українських БПЛА літакового типу", - розповів виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.

Пізніше він додав, щоб збитих безпілотників нібито було 11.

Тим часом, у курських пабліках публікували кадри з вибухами в деяких містах у різних районах, зокрема говорили, що в Суджі "сьогодні жесть".

У курській області спалахнула пожежа
У Курській області спалахнула пожежа / Фото: Telegram

Також упродовж ночі в Курській області оголошували ракетну небезпеку.

Зранку Смирнов написав про обстріл міста Суджа. За його словами, поранено п'ятьох людей, їх госпіталізовано. Сильно пошкоджено кілька житлових будинків. За його словами, у Курській області нібито були збиті силами ППО 26 безпілотників.

У РФ пошкоджено будинки
У РФ пошкоджено будинки / Фото: Telegram
Наслідки нічної атаки
Наслідки нічної атаки / Фото: Telegram

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков написав, що в регіоні безпілотники атакували селище Ясні Зорі: згоріло кілька авто, гараж, пошкоджено будинки.

Нагадаємо, в ніч на 2 серпня в Росії прогриміли вибухи. Зокрема, голосно було в Курську - росіяни поскаржилися на атаку дронів.

Як повідомляв Главред, на Херсонському напрямку бійці 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС України розбили бліндажі російських окупантів за допомогою дронів і показали це на відео.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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