Окупанти намагаються взяти штурмом Славутич: є загроза обстрілу з артилерії / Reuters

Російські військовослужбовці намагаються штурмом захопити місто Славутич (Київська область). Про це з посиланням на офіційний Telegram-канал НАЕК "Енергоатом".

"Російські війська намагаються взяти місто штурмом, йде обстріл українських блок-постів з боку загарбників", ‒ йдеться в тексті.

Крім того, представники "Енергоатому" кажуть, що існує загроза артилерійського обстрілу Славутича з боку окупантів.

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Нагадаємо, раніше на захопленій російськими окупантами Чорнобильській АЕС велика небезпека викиду радіоактивного пилу.

Про це заявив мер Славутича Юрій Фомічов під час телемарафону.

За його словами, вібрація, яка відбувається під час руху техніки, або військові дії можуть вплинути на четвертий енергоблок (який постраждав під час аварії в 1986 році). У ньому є нестабільні конструкції