Контрудар ЗСУ під Ізюмом: окупанти відходять до кордону РФ

Окупанти РФ, які перебували в Підвисокому, масово передислокуються в Гороховатку.
В Харківської області російські окупанти відходять із займаних раніше рубежів у бік кордону РФ.
Про передислокацію підрозділів ворога на Ізюмському напрямку розповіли в Борівській селищній раді.
Підкреслюється, що окупанти РФ, які перебували в Підвисокому, масово передислокуються в Гороховатку.
"Ймовірно, це пов'язано з переміщенням лінії фронту в результаті контрнаступу ЗСУ: гучні вибухи вночі і вранці були чутні з боку Підвисокого, Бугаївки, Куньє", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим пояснюється, що рух ворога відбувається в напрямку Донбасу, частина ворожих сил потім повертається через Борову в напрямку Куп'янська з пошкодженою технікою.
У той же час частина російських військових і техніки все ж продовжують концентруватися в населених пунктах громади і місцевих лісах.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова і недопущення виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженої в районі міста Ізюм.
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