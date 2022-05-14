Контрудар ЗСУ під Ізюмом: окупанти відходять до кордону РФ

Знищена техніка окупантів РФ / Facebook / GeneralStaff.ua

В Харківської області російські окупанти відходять із займаних раніше рубежів у бік кордону РФ.

Про передислокацію підрозділів ворога на Ізюмському напрямку розповіли в Борівській селищній раді.

Підкреслюється, що окупанти РФ, які перебували в Підвисокому, масово передислокуються в Гороховатку.

"Ймовірно, це пов'язано з переміщенням лінії фронту в результаті контрнаступу ЗСУ: гучні вибухи вночі і вранці були чутні з боку Підвисокого, Бугаївки, Куньє", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим пояснюється, що рух ворога відбувається в напрямку Донбасу, частина ворожих сил потім повертається через Борову в напрямку Куп'янська з пошкодженою технікою.

У той же час частина російських військових і техніки все ж продовжують концентруватися в населених пунктах громади і місцевих лісах.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова і недопущення виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженої в районі міста Ізюм.

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