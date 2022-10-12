УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Під Херсоном загинув чемпіон Європи і батько трьох дітей: на фронт він пішов добровольцем

12 жовтня 2022, 20:02

На захист України він встав у 2014 році і за особисту мужність і героїзм був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Загиблий герой
Під Херсоном загинув чемпіон Європи і батько трьох дітей / скріншот

У Києві поховають знаменитого українського спортсмена, чемпіона Європи з плавання в ластах Дмитра Захарчука, днями загиблого в боях під Херсоном.

На жаль, ще один атлет поповнив на сайті-реквіємі "Ангели спорту" сумний список героїв, які віддали життя за рідну землю.

"У боях під Херсоном загинув Дмитро Захарчук — чемпіон Європи та призер чемпіонатів світу з плавання в ластах та майстер спорту міжнародного класу. Вічна пам'ять герою!",- йдеться в повідомленні Спортивного комітету України в Facebook.

Дмитро Захарчук був вихованцем ДЮСШ "Аквалідер". На захист України він встав у 2014 році і за особисту мужність і героїзм, виявлені при захисті державного суверенітету і територіальної цілісності рідної країни, був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Як повідомляв Главред, в боях за Україну в Донецькій області загинули в один день відразу шестеро уродженців міста Кам'янське (Дніпропетровська область).

Раніше в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир УЛЬЯНИЦЬКИЙ. Загинув захисник України при обстрілі з ворожого танка в бою за один з населених пунктів Донецької області.

Пізніше в бою з російськими ворогами загинув 29-річний український воїн, Скрипаль та активіст Роман Барвінок-Скрипаль.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:50

Воїн ЗСУ втратив руку та покинув наречену: дівчина його розшукала та запропонувала одружитися

20:45

Якщо додали забагато порошку у пральну машину: що робити і які можуть бути наслідки

20:40

Франція обіцяє передати Україні три оновлені аналоги HIMARS – BBCВідео

20:29

Зеленський покарав Януковича жорсткими санкціями: всі подробиціВідео

20:19

Прикмети на 14 жовтня: які 5 речей не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці, щоб біду не залучитиВідео

Реклама
20:09

Які 5 імен приносять бідність і проблеми з грошимаВідео

20:02

Під Херсоном загинув чемпіон Європи і батько трьох дітей: на фронт він пішов добровольцем

19:45

Михайлов висловився про Пугачову і "благословив" росіян на смерть в Україні

19:37

Аня, що з обличчям: зрадниця Сєдокова поскаржилася, що не може отримати лікування в РФ

19:26

Україна вдарить по військах РФ прямо на кордоні в разі нової агресії Москви з БілорусіВідео

19:22

У Путіна немає зброї, щоб переломити хід війниПогляд

19:00

ЗСУ "відкобзонять" ще більше росіян: Україна отримає від Німеччини додаткові РСЗВ та САУ

18:50

Високі стосунки: Дмитро Монатік розповів, як дружина вибирала подарунки для його подружок

18:42

Коштує копійки, а користі на мільйон: як використовують господарське мило

18:35

Канада виділяє Україні 47 млн доларів: на що витратять грошіВідео

18:00

Притула надіслав осоромленому Ілону Маску книгу з історії УкраїниВідео

17:59

Байден жорстко відповів на ядерні погрози Путіна і ракетні удари по УкраїніВідео

17:45

Путіну хочуть "підкласти свиню": Огризко розповів, хто пішов проти диктатораВідео

17:39

У столиці відкриються Алеї пам’яті захисників УкраїниВідео новости компании

17:10

"Кошмар, це що за чудо": Кіркоров змінив імідж і шокував усіхВідео

Реклама
17:04

Олександр Педан показав рідкісне фото своєї "гранатової" дружини

16:55

"Досить бухати, хлопці! Весь світ регоче!": Ветлицька обложила росіян

16:48

Командир кинув і втік: "чмобік" здався в полон у першому бою і розповів про купу проблем в армії РФВідео

16:45

"Старий людоїд!": Тіна Кароль рознесла Путіна прокльонами

16:43

Починається кривавий період: Україну чекають масові руйнування і лиха - гороскопВідео

16:23

Рамштайн-6: ЗСУ змінили динаміку війни, допомога Україні посилиться - ПентагонВідео

16:23

Прикмети на 13 жовтня: які 2 речі не можна робити в найнебезпечніший день жовтняВідео

16:09

"Путіна хочуть зробити цапом відбувайлом": дипломат розповів про переговори наближених диктатора із ЗаходомВідео

16:07

"Перестаньте постити Земфіру": Осадча закликала українців не шукати "хороших росіян"

16:01

Дати більше ППО: генсек НАТО заявив про збільшення військової допомоги Україні

15:56

"Сподіваюся, що наступного року ми тебе звільнимо": Сенцов емоційно звернувся до Криму

15:11

В Україні впадуть ціни на яйця: коли чекатиВідео

15:08

Зірка Теорії великого вибуху Кейлі Куоко вагітна первістком

15:05

ФСБ підготувала план відступу для своїх офіцерів з окупованої УкраїниВідео

15:01

Зима буде дуже важкою: коли чекати аномальних морозівВідео

14:53

Єфросиніна гнівно обрушилася на росіян, які пораділи ракетним ударам по УкраїніВідео

14:52

6-річна дівчинка втратила обидві ноги через обстріл окупантами НікополяФотоВідео

14:49

Путіна чекає смерть: його усунуть впливові в РФ люди - ОгризкоВідео

14:23

Окупанти залишилися відразу без 4 вертольотів: ЗСУ за 18 хвилин покошмарили війська ПутінаВідео

14:21

Ксенія Мішина в спідній білизні оголила сталевий прес і похизувалася чудесами гнучкості

Реклама
14:14

В Італії українці провчили італійця за прапор РФ: закидали яйцями і змусили знятиВідео

14:07

"Можна разок": росіянка в Німеччині закликала Путіна бомбити ДрезденВідео

14:06

Видавлювати по краплі: як заощадити воду в домашніх умовах

13:37

РФ розпадеться або її контролюватиме Захід: дипломат пояснив, що в Росії є 2 варіанти майбутньогоВідео

13:27

Смачні млинці на Покрову Пресвятої Богородиці, які приносять багатство в будинок: швидкий рецептВідео

13:00

Гороскоп на завтра 13 жовтня 2022: Тельцям - успіх, Стрільцям - знайомство, Рибам - зміна планівВідео

12:54

Проїхав 2 тис. км і "денацифікувався": ЗСУ ліквідували беззубого старшину з Пермського краюВідео

12:40

Уперше в історії людству вдалося змінити траєкторію руху астероїда

12:30

Ольга Сумська розповіла про "могилізацію" російського зятя: "Це найстрашніша тема"

12:21

Батьків з дитиною завалило у погребі, але вони вижили: під Запоріжжям сім’ю витягли з-під завалівВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиЗакускиКонсервація на зиму
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти