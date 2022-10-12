Під Херсоном загинув чемпіон Європи і батько трьох дітей: на фронт він пішов добровольцем

Під Херсоном загинув чемпіон Європи і батько трьох дітей / скріншот

У Києві поховають знаменитого українського спортсмена, чемпіона Європи з плавання в ластах Дмитра Захарчука, днями загиблого в боях під Херсоном.

На жаль, ще один атлет поповнив на сайті-реквіємі "Ангели спорту" сумний список героїв, які віддали життя за рідну землю.

"У боях під Херсоном загинув Дмитро Захарчук — чемпіон Європи та призер чемпіонатів світу з плавання в ластах та майстер спорту міжнародного класу. Вічна пам'ять герою!",- йдеться в повідомленні Спортивного комітету України в Facebook .

Дмитро Захарчук був вихованцем ДЮСШ "Аквалідер". На захист України він встав у 2014 році і за особисту мужність і героїзм, виявлені при захисті державного суверенітету і територіальної цілісності рідної країни, був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Як повідомляв Главред, в боях за Україну в Донецькій області загинули в один день відразу шестеро уродженців міста Кам'янське (Дніпропетровська область).

Раніше в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир УЛЬЯНИЦЬКИЙ. Загинув захисник України при обстрілі з ворожого танка в бою за один з населених пунктів Донецької області.

Пізніше в бою з російськими ворогами загинув 29-річний український воїн, Скрипаль та активіст Роман Барвінок-Скрипаль.

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