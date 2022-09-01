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Захищав Київ і Донбас: окупанти вбили під Авдіївкою українського спортсмена – призера ЧС

1 вересня 2022, 19:26

Самбіст загинув під час чергового наступу ворога на околицях Авдіївки. Перед цим він встиг знищити дві одиниці ворожої техніки і піхоту.

Украинский военный Вадим Зеленюк
Український військовий Вадим Зеленюк загинув під час бою на Донбасі/ Facebook Красилівська міська рада, ua.depositphotos.com

На Донбасі під час бою з російськими загарбниками загинув 34-річний український спортсмен Вадим Зеленюк. Він був кандидатом у майстри спорту з дзюдо і призером чемпіонату світу з бойового самбо.

Про загибель воїна повідомив у Facebook захисник України і чемпіон країни з бразильського джіу-джитсу Артем Рубан. Він зазначив, що Зеленюк служив у легендарному спецпідрозділі Національної гвардії України "Омега".

"Легендарний спецпідрозділ НГУ ОМЕГА. Справжня спецура, яка працювала на всій території України, про них мало говорять, але ми знаємо, як вони б'ються. Вони завжди там, де важко і все горить, виконують складну роботу. Гідні сини української землі, воїни світла, мисливці за головами терористів… Світла пам'ять герою, сили рідним. Загинув у боях на Донеччині Вадим Зеленюк", – написав Рубан.

Видео дня

Він зазначив, що Вадим Зеленюк загинув під час бою 22 серпня.

Був спортсменом з багатьма нагородами

Зеленюк є вихованцем Красилівської дитячо-юнацької спортивної школи. Український воїн був кандидатом у майстри спорту з дзюдо, майстром спорту з самбо.

У 2006 році він завоював бронзову медаль юніорського чемпіонату України з дзюдо, а у 2013 році виборов бронзову медаль на Чемпіонаті світу з бойового самбо.

Украинский военный Вадим Зеленюк
Український військовий Вадим Зеленюк/ Facebook Красилівська міськрада

Захищав Україну на фронті з перших днів вторгнення РФ

Вадим Зеленюк ще з перших днів широкомасштабного вторгнення Росії в Україну пішов захищати рідну землю зі зброєю в руках.

Спочатку він бився з окупантами на підступах до Києва. Потім проявляв свою мужність на Ізюмському напрямку.

Про мужність воїна і його подвиги розповіли, зокрема, у Красилівській міській раді на їхній сторінці у Facebook. Зазначається, що він одного разу знищив понад 4 одиниці бронетанкової техніки і піхоти в одному з населених пунктів на Ізюмському напрямку, після чого противник втратив якусь ініціативу для продовження наступу.

Одні з найскладніших завдань боєць виконував у Сєвєродонецьку. Там вони з побратимами звільнили, зачистили і утримували певний рубіж. Під час виконання завдання бійці знищили багато сил ворога, і ще й взяли у полон шістьох окупантів, що дало змогу отримати цінну інформацію.

Похорон украинского военного Вадима Зеленюка
Похорон українського військового Вадима Зеленюка / Facebook Красилівська міськрада
Похорон украинского военного Вадима Зеленюка
Похорон українського військового Вадима Зеленюка/ Facebook Красилівська міськрада

Воїн загинув, відбиваючи наступ ворога на околицях Авдіївки. Він іще встиг знищити 2 одиниці техніки російських загарбників і піхоту, але після цього життя захисника України обірвалося.

У нього залишилися батьки і сестра.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі під Бахмутом загинув 27-річний український військовий Дмитро Білоконь, який спеціально повернувся з Польщі, щоб захищати Україну. Він загинув у свій день народження.

Також у боях з російськими окупантами загинув боєць другої роти підрозділу "Азов Київ" Захар Берестовський, якому лише наприкінці минулого року виповнилося 18 років.

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